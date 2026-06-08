NBA｜意有所指？勒邦占士陷污染環境風波 再發片配文：「有本事就捉我」
更新時間：15:38 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:38 2026-06-08 HKT
發佈時間：15:38 2026-06-08 HKT
NBA巨星勒邦占士（LeBron James）早前在社交平台分享於意大利卡布里島遊艇上，將高爾夫球擊入大海的片段，引發破壞海洋生態的爭議。正處於休賽期度假的占士今日再度上載打高球的短片，更配文寫道「有本事就捉我（Catch me if you can）」，引來外界關注。
雖然捲入環保風波，但這位洛杉磯湖人球星的度假心情似乎未受影響。他在社交媒體分享多段關於高爾夫球的影片，其中一段片中，展示了一片高爾夫球場的優美風光，並寫上「有本事就捉我」，令外界猜測他是否在回應對其「遊艇擊球」的指責。
關於占士將高球打入大海一事，爭議聲仍在發酵。據意大利傳媒報道，從片段可見高球確實落入海中，要回收幾乎是不可能的事。不過，報道亦指出目前無法單憑畫面確定該高球的材質。
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事實上，高爾夫球界多年來一直有專為海洋、湖泊等水域設計的「可降解高爾夫球」。這類產品常見於宣傳活動或水上表演，由能在水中溶解且不留有害殘留物的物料製成，部分型號更含有可轉化為海洋生物營養成分的化合物。
報道強調，單憑片段的畫面和聲音，目前沒有足夠證據判斷占士使用的是傳統高球還是環保可降解型號。到底占士此舉有否真正破壞海洋生態，仍有待進一步核實，這亦將是釐清今次風波的核心關鍵。
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