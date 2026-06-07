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NBA｜勒邦占士遊艇打高爾夫惹禍 意大利消費者協會提交投訴 恐面臨監禁罰款風險

籃球天地
更新時間：17:11 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:11 2026-06-07 HKT

NBA巨星勒邦占士近日在社交媒體分享一段在意大利卡布里島海岸遊艇上將高爾夫球擊入大海的影片，豈料娛樂變鬧劇。意大利消費者協會Codacons坎帕尼亞分會周五（5日）正式向刑事檢察官提交投訴，指占士的行為可能違反當地環保法例，一旦被控告而罪成，這位籃球傳奇可能面臨兩至六年監禁及高達10萬歐羅(約90萬港元)罰款。

環保爭議升溫 協會質疑高爾夫球是否可降解

占士一直是高爾夫球愛好者，曾表示退役後希望投身這項運動。占士的揮桿技術亦成為網民笑柄，許多球迷在評論區嘲笑其動作生硬，水平遠未達到職業水準。 而他今次在卡布里島度假時向海中擊球的舉動，觸發大批球迷不滿。有人擔心高爾夫球為塑膠製造，會加劇海洋污染。

 

然而事件迅速升級至法律層面。Codacons坎帕尼亞分會負責人、律師馬基治（Matteo Marchetti）表示，已將案件移交拿坡利檢察官辦公室，以確定所用高爾夫球是否可生物降解，或會否對環境構成潛在威脅。他指出，根據意大利刑法，任何非法對生態系統、生物多樣性或動植物造成重大、可衡量損害的人，可被判監兩年至六年，以及罰款1萬至10萬歐羅(約90萬港元)。若損害發生在保護區內，處罰更可增加50%。馬爾凱蒂說：「我們的目的只想找出是否使用了不會污染卡布里島清澈水域的球類。」

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