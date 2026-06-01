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NBA總決賽｜雲班耶馬獲少林恩師祝賀 贈言「制心一處 無事不辦」

籃球天地
更新時間：14:54 2026-06-01 HKT
發佈時間：14:54 2026-06-01 HKT

馬刺當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）周日（31日）剛經歷「搶七」大戰洗禮，職業生涯首度殺入NBA總決賽。這位法國超星去年夏天曾遠赴中國少林寺修行，其少林寺修行的恩師延安師傅，今日特意透過社交媒體發文，祝賀愛徒晉級總決賽。

少林恩師晒合照贈言

延安師傅今日在個人社交媒體上，上載了去年夏天指導雲班耶馬訓練時的合照，並留言寫道：「恭喜馬刺，祝賀文班！制心一處，無事不辦！總決賽加油！」當中「制心一處，無事不辦」一語出自《佛遺教經》，意指只要將心神專注於單一目標，摒除雜念，任何難關皆能攻克。

閉關13天提升專注力

據悉，俗名方崇偉的延安師傅為少林寺第34代俗家弟子，一直致力將傳統東方武學與職業體育訓練理念融合，並前往美國少林文化中心任教，推動少林功夫揚威海外。

回首去年6月，雲班耶馬曾展開為期13天的閉關修行，期間正是由延安師傅親身指導訓練，協助這位馬刺新星提升身體協調性、專注力及內在穩定性，似乎也為他今季在季後賽的沉穩表現及大爆發奠定了基礎。

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