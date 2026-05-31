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NBA季後賽｜馬刺作客破雷霆「搶七」成功殺入總決賽 雲班耶馬豪言：再贏4場拿總冠軍！

籃球天地
更新時間：12:35 2026-05-31 HKT
發佈時間：12:35 2026-05-31 HKT

馬刺在周六的西岸決賽第七場生死戰中，作客以111:103力克衛冕冠軍雷霆，成功「搶七」殺入總決賽！這也是馬刺自2014年後、亦是法國新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）職業生涯首度踏上總決賽的舞台。賽後，這位次世代球王激動不已，誓言要再贏四場奪取至高無上的總冠軍。


雲班耶馬驚嘆感覺強烈


在這場勝者為王的終極之戰中，兩隊合演了一場扣人心弦的惡鬥。雲班耶馬今仗攻入全隊最高的22分，帶領馬刺克服重重困難。賽後，這位22歲的法國巨人難掩興奮之情，感性地表示：「這種感覺，我無法用言語來形容。它真的太震撼、太強大了！」
除了雲班耶馬外，馬刺今仗可謂全民皆兵，查伯尼(Julian Champagnie)飆進6記三分球貢獻20分，新秀Castle亦攻入16分，福克斯（De'Aaron Fox）則挹注15分。馬刺教頭Johnson賽後欣慰地說：「早在去年十月，我們就知道球隊有機會變得很好，而球員在最關鍵的時刻挺身而出，做到了他們整年都在做的事。」

「藥水哥」關鍵神防守 奠定不敗雄風


比賽在第四節中段迎來關鍵轉捩點。雷霆一度大舉反擊，赫頓史甸Isaiah Hartenstein眼看就要在快攻中為雷霆追至僅差4分。此時，馬刺後備中鋒「藥水哥」堅尼特（Luke Kornet）挺身而出，在籃框前送出一記驚天封阻，徹底粉碎了雷霆的反撲氣焰。


雷霆主將亞歷山大（SGA）今仗狂轟35分及9次助攻，但在缺少了因左腿筋受傷缺陣的二號主力謝倫威廉士（Jalen Williams）下，衛冕軍終究力不從心。雷霆教頭戴格諾特（Mark Daigneault）賽後無奈表示：「你必須從每次經歷中成長，包括那些艱難的經歷，我們感到非常失望。」


總決賽撼紐約人 雲班耶馬奪冠宣言


隨著馬刺贏下這場史詩級的搶七大戰，這也是NBA連續第八個賽季產生新的總冠軍。馬刺將於周三主場出戰東岸冠軍紐約人，展開總決賽大戰。雲班耶馬霸氣地表示：「我們還想要贏多四場，我們的工作還沒結束！」
 

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