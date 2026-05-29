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NBA季後賽｜馬刺強勢逼出「搶七」 雲班耶馬獻「雙雙」 小將寸爆雷霆：我們更強（有片）

籃球天地
更新時間：13:23 2026-05-29 HKT
發佈時間：13:23 2026-05-29 HKT

NBA西岸決賽戰況激烈，聖安東尼奧馬刺今日（29日）在主場背水一戰，憑藉雲班耶馬（Victor Wembanyama）狂轟28分、10個籃板及3次封阻的統治級表現，以118:91大炒衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆。馬刺成功將系列賽扳平3:3，將懸念留到周六晚在雷霆主場上演的「搶七」生死戰。

第三節大爆發 狂轟20:0攻勢

經歷周二晚第5戰以114:127落敗的低迷後，雲班耶馬與馬刺眾將今仗強勢反彈，打出這個拉鋸系列賽中最具活力的一仗。馬刺全隊火力全開，一開場就掌握比賽節奏，第三節更是轟出一波20:0的瘋狂攻勢，提早奠定勝局。最終馬刺以一場酣暢淋漓的大勝，將比賽拖入「搶七」。

比肩隊史傳奇 雲班耶馬向名宿取經

毫無疑問，雲班耶馬依然是馬刺贏波的頭號功臣。這名身高7呎4吋的法國超星，今仗交出28分、10個籃板和3次封阻的統治級數據，成為繼兩大名人堂傳奇中鋒大衛羅賓遜（David Robinson）和鄧肯（Tim Duncan）之後，隊史第三位能在單季季後賽5度交出「25分、10籃板」的球員。

賽後馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）接受訪問時對愛將讚不絕口：「雲班耶馬有抓住當下的渴望，充滿激情和慾望，並且勇於承擔責任。」談及即將迎來職業生涯首次「搶七」大戰，雲班耶馬坦言會積極取經：「首先是與那些有經驗的人溝通，不管是在我們隊中、工作人員，還是外界，我們身邊有很多這樣的前輩可以請教。」

小將多點開花 卡素豪言：「我們比雷霆更強」

除了雲班耶馬，馬刺其他小將亦有出色發揮。哈柏（Dylan Harper）貢獻18分，卡素（Stephon Castle）添上17分，華素爾（Devin Vassell）則交出12分。雲班耶馬亦不忘稱讚隊友：「今晚後備球員的表現非常棒，從第1人到第15人都發揮了作用。」反觀雷霆，頭牌基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）被嚴密看管，全場18投僅6中，只取得全隊最高的15分。

兩軍將於周五在雷霆主場進行「搶七大戰」，對於即將到來的生死戰，馬刺眾將士氣高昂。哈柏受訪時用「傳奇」來形容對生涯首次「搶七」的印象：「歷史上有過很多場傳奇般的『搶七』大戰，我們想成為『搶七』歷史的一部分。我們一定會全力以赴，無論結果如何，我們都會傾盡所有。」卡素則展現出無比自信：「作為一個團隊，我們知道今仗是必須拿下的勝利，我一直感覺我們的實力比雷霆更強。」

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