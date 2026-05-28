NBA｜名嘴痛批「雷霆演藝學院」西岸決賽第4戰落敗後SGA「插水」爭議升溫

隨著NBA季後賽進入白熱化階段，衛冕冠軍雷霆在西岸決賽第4戰落敗予馬刺後，關於「插水（Flopping）」與「製造犯規」的爭議急劇升溫。知名體育評論員力克胡禮（Nick Wright）公開點名批評雷霆隊的比賽風格，而溜馬隊當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）亦證實「插水」已在聯盟中成為常態。

SGA頻頻插水惹爭議

在西岸決賽的天王山對決中，雷霆在關鍵的第4戰落敗予馬刺。球隊當家球星基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在場上的表現與獲取罰球的方式再次被外界放大檢視，尤其一次SGA投籃著地時與馬刺防守球員迪艾朗霍斯有微乎其微的接觸，他立刻誇張倒地並成功搏得裁判吹罰。力克胡禮近日在節目中將矛頭直指SGA，嚴厲抨擊他在比賽中頻繁倒地。

胡禮認為其反應過於誇張，試圖藉此來博取裁判的同情與罰球機會：「他就像在人群中被狙擊手擊中一樣。這種將輕微肢體接觸無限放大的行為，不僅干擾了防守球員的正常判斷，也嚴重影響了比賽的流暢度與公平性。」他呼籲聯盟裁判應看穿這些誇張的肢體動作，避免哨音被球員的演技所主導。

球星吐實情：系統化教學成風

就在SGA的「插水」風波越演越烈之際，溜馬隊後衛哈利伯頓受邀出席體育清談節目《Pat McAfee Show》時坦言，「製造犯規（Selling fouls）」早已是現代籃球比賽的一部分。他更直言不諱地指出，「插水」如今已不再只是球員在場上的臨場小聰明，而是演變成一種「系統化教學」。

哈利伯頓在節目中表示：「現在的球員是被教導要這麼做的，球隊與教練團為了追求場上利益最大化，已經開始將如何順應接觸倒地、如何製造犯規假象列為常規的技術指導項目。」