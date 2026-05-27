NBA｜ESPN拋出震撼模擬交易方案 雷霆或將謝倫威廉士交易至籃網換未來首輪籤

正當NBA東西岸決賽正進行的如火如荼之際，美國權威體育媒體ESPN專家團隊提出了一項足以撼動聯盟版圖的模擬交易方案。該方案建議雷霆與籃網進行一筆重磅的休賽季交易，將陣中三巨頭之一的謝倫威廉士（Jalen Williams）送至布魯克林，並換回神射手米高波特（Michael Porter Jr.）及多枚寶貴的未來首輪選秀權。

交易或因雷霆沉重薪資壓力成真

雖然此為ESPN專欄作家所構思的模擬提案，並非官方已定案的實質交易，但其背後的戰略意義已在聯盟內外引發熱烈迴響。根據ESPN提出的交易框架，籃網將從交易中獲得雷霆的新星謝倫威廉士，而雷霆則獲得米高波特、2027年首輪選秀權（取籃網與火箭之中順位較低者）、2029年首輪選秀權，以及2031年首輪選秀權。

這項提案背後的核心考量，在於雷霆未來將面臨極其沉重的財務與薪資壓力。隨著威廉士與禁區悍將賀姆格連（Chet Holmgren）的頂級新秀延長合約即將生效，加上當家球星基傑奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的薪資，雷霆核心三人組的總薪酬預計將在下個賽季暴增至 1.238 億美元。為了避免球隊觸發聯盟嚴苛的「第二層薪資上限（Second Apron）」，這支小市場球隊可能被迫做出割愛的艱難抉擇。此外，現年25歲的威廉斯本賽季飽受腿筋傷勢困擾，這也成為專家認為雷霆或許會考慮將其交易的潛在因素之一。

威廉士可成籃網的重建曙光

另一方面，對於百廢待舉的籃網而言，這筆交易無疑是久旱逢甘霖。他們將能迎來一位具備全明星潛質的鋒線基石。威廉斯不僅攻守俱佳，其球風更被認為能完美契合籃網總教練佐迪費蘭迪斯（Jordi Fernandez） 的戰術體系，有望成為帶領球隊走出重建泥沼的絕對核心。

儘管這項大膽的提案充滿戲劇性，但雷霆目前仍是西區奪冠的熱門勁旅。在球隊全力衝擊總冠軍的當下，球隊高層是否真的願意拆散這批充滿天賦的年輕陣容，以換取財務上的彈性與未來的資產，仍有待時間給出解答。