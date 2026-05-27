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NBA季後賽｜無視挑戰兼漏判 名哨東尼巴達斯狂搶戲 馬刺慘遇「黑暗判罰」（有片）

籃球天地
更新時間：16:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：16:45 2026-05-27 HKT

奧克拉荷馬雷霆今日在關鍵的西岸決賽「天王山之戰」，以127:114擊退聖安東尼奧馬刺，在七場四勝制的系列賽中率先以場數3:2「叫胡」，距離總決賽僅一步之遙。然而，這輪原本「火星撞地球」的激戰，卻屢被球證的爭議判罰搶盡風頭。從第2戰對扯頭髮、拉手臂等超規動作視而不見，到今仗第5戰馬刺的「教練挑戰（Coach Challenge）」要求被直接無視，爭議貫穿整個系列賽。巧合的是，這兩場備受質疑的比賽，均由著名球證東尼巴達斯（Tony Brothers）及其團隊執法，瞬間將他們推上輿論的風口浪尖。

 無視干擾球兼拒絕挑戰 馬刺反撲勢頭被打斷

比賽戰至第三節尾段，場上出現連串極具爭議的畫面。當時雷霆一度領先20分，被馬刺狂追至僅差8分。在最後1分鐘，馬刺中鋒哥尼特（Luke Kornet）的補籃被雷霆華萊士（Cason Wallace）在籃框上方直接拍走。慢鏡頭清晰顯示，皮球已處於籃框圓柱體範圍內，理應吹罰「干擾球」。哥尼特當場向球證投訴，但球證不僅未予理會，反而吹罰他進攻犯規。

緊接在馬刺的進攻回合，皮球出界後球證將控球權判給雷霆。惟慢鏡回放顯示，皮球出界前明顯碰到了雷霆賀姆格連（Chet Holmgren）的腳部。馬刺主帥米治莊遜（Mitch Johnson）及全隊隨即示意要求挑戰，但主球證東尼巴達斯竟完全無視，直接讓雷霆開底線球。米治莊遜對此強烈不滿，激烈抗議下慘食「T-Foul」，他賽後亦無奈表示：「球證只說看不見我。」這一連串的「神操作」徹底打斷了馬刺的反擊氣勢，雷霆亦順勢穩住陣腳。

雲班耶馬屢遭拉扯 東尼巴達斯執法惹公憤

爭議判罰延續至第四節關鍵時刻，馬刺頭牌雲班耶馬（Victor Wembanyama）策動快攻準備「空接」上籃，慢鏡顯示雷霆中鋒夏頓史甸（Isaiah Hartenstein）在雲班耶馬起動時明顯拉扯其球衣，半空中更推了一把導致後者未能命中。雲班耶馬落地後立即找球證理論，但球證依然毫無表示。

無獨有偶，回顧同樣充滿爭議的西決第2戰，亦是出自東尼巴達斯之手。在該場比賽中，夏頓史甸在球證面前拉扯馬刺新秀卡素（Stephon Castle）的長辮竟奇蹟「走甩」，全場對雲班耶馬手臂的拉扯動作亦被默許。在這兩場由東尼巴達斯主吹的賽事中，馬刺最終均落敗收場，令外界對球證「搶戲」的極度憤怒。

馬刺陷出局邊緣 聯盟執法尺度受關注

這場充滿爭議的勝仗令雷霆在系列賽佔據絕對主動，他們將帶著3:2的優勢前往聖安東尼奧，力爭在第6戰終結系列賽晉級。至於被逼到懸崖邊的馬刺，不僅需要在主場背水一戰交出超水準表現，更要應對球證執法尺度帶來的巨大挑戰。

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