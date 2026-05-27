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NBA季後賽｜SGA狂轟32分領雷霆贏「天王山」 雲班耶馬遭遇嚴防「啞火」（有片）

籃球天地
更新時間：14:45 2026-05-27 HKT
發佈時間：14:45 2026-05-27 HKT

NBA西岸決賽迎來關鍵的「天王山之戰」！奧克拉荷馬雷霆憑藉當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）狂轟32分，加上角色球員在攻防兩端的亮眼發揮，今日在主場以127:114擊退聖安東尼奧馬刺。雷霆目前在總場數以3:2領先「叫胡」，距離重返總決賽僅差一場勝仗。

極速反彈一洗頹氣 SGA霸氣回應

雷霆在上仗第4戰全場僅得82分慘敗，但今仗迅速反彈火力全開，第三節開打僅3分半鐘便已攻入82分，一洗頹氣。主帥戴格諾特（Mark Daigneault）大讚球隊的調整能力：「這就是季後賽，球隊做得最好的是能夠迅速調整心態，吸取教訓並把握下一次機會。」全場轟下32分和9次助攻的SGA賽後亦霸氣表示：「我們今晚只是打出了應有的水準，表現絕對比上仗好得多。」

SGA（右）轟下32分領軍贏下「天王山」。路透社
SGA（右）轟下32分領軍贏下「天王山」。路透社
SGA（左）轟下32分領軍贏下「天王山」。AP
SGA（左）轟下32分領軍贏下「天王山」。AP
SGA轟下32分領軍贏下「天王山」。路透社
SGA轟下32分領軍贏下「天王山」。路透社
SGA轟下32分領軍贏下「天王山」。AFP
SGA轟下32分領軍贏下「天王山」。AFP

奇兵擔正建奇功 雙塔凍結雲班耶馬

此外，雷霆的角色球員今仗在攻防兩端均立下大功。面對謝倫威廉士（Jalen Williams）及米曹（Ajay Mitchell）缺陣，頂上正選的奇兵麥堅（Jared McCain）迎來生涯首次季後賽正選，即交出20分的亮眼成績；卡魯素（Alex Caruso）亦延續系列賽的火熱手感，錄得22分外加6次助攻。

職業生涯首次季後賽正選的麥堅交出20分的亮眼成績。AFP
職業生涯首次季後賽正選的麥堅交出20分的亮眼成績。AFP
職業生涯首次季後賽正選的麥堅交出20分的亮眼成績。AP
職業生涯首次季後賽正選的麥堅交出20分的亮眼成績。AP
卡魯素（右）延續系列賽的火熱手感，錄得22分外加6次助攻。AP
卡魯素（右）延續系列賽的火熱手感，錄得22分外加6次助攻。AP
卡魯素再度成為奇兵。AFP
卡魯素再度成為奇兵。AFP

雷霆雙塔同樣表現八面玲瓏，賀姆格連（Chet Holmgren）交出16分及11個籃板的「雙雙」，夏頓史甸（Isaiah Hartenstein）亦有12分及15個籃板進帳。更關鍵的是，夏頓史甸全場緊盯馬刺狀元雲班耶馬（Victor Wembanyama），成功令後者「啞火」，命中率跌至僅27%（15投4中），全場僅得20分和6個籃板。

紐約人坐山觀虎鬥 靜候西決王者

雙方第6戰將於周五（香港時間）移師馬刺主場聖安東尼奧上演。若需進行「搶七」大戰，則會在周日回到雷霆主場決生死。至於提早晉級的紐約人，目前正「坐山觀虎鬥」以逸待勞，靜候這輪系列賽的勝方，準備迎接6月3日開鑼的NBA總決賽。

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