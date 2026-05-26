NBA季後賽｜11連勝場均狂勝23.8分展史詩統治力 紐約人橫掃騎士隔27年重返總決賽（有片）

NBA季後賽東岸決賽率先派發成績表！紐約人在第四回合賽事作客以130:93大炒克里夫蘭騎士，總場數以4:0強勢「橫掃」對手，時隔27年再次殺入總決賽。紐約人今季季後賽展現出「屈機」的統治力，豪取11連勝，場均大勝對手23.8分，創造NBA紀錄。

KNICKS WIN THE SERIES, 4-0 🗽



11 straight postseason wins.



New York punches their ticket to the NBA Finals for the first time since 1999! pic.twitter.com/cQANdZeYgk — NBA (@NBA) May 26, 2026

狂轟20:0攻勢奠勝 般臣全票膺MVP

今仗紐約人多點開花，全隊共5人得分達雙位數。雖然騎士開局一度領先17:14，但紐約人隨即發力，打出一波瘋狂的20:0攻勢反客為主，半場已遙遙領先68:49，早早奠定勝局。最終紐約人以37分的巨大優勢狂勝騎士，連續兩圈「派蛋」橫掃對手，自1999年後再次拿到總決賽入場券。球隊絕對核心般臣（Jalen Brunson）以場均25.5分及7.8次助攻的亮眼數據，全票當選東岸決賽MVP。

對於能夠帶領球隊重返巔峰，般臣賽後將功勞歸於團隊，並對管理層表達感激：「沒有我的隊友，我不可能站在這裡。整個管理層對我的信任是不可思議的，我絕對不會視之為理所當然。這並不是很多人能獲得的機會，能夠為紐約人效力是一種至高無上的榮耀。」

11戰狂勝262分 創史詩級統治紀錄

事實上，紐約人今年在東岸季後賽展現的統治力堪稱史詩級別。在首圈連續兩場以1分之微飲恨不敵鷹隊後，紐約人強勢反彈狂掃11連勝，當中更有10場比賽以雙位數分差勝出，11戰合共淨勝對手高達262分。這項數據創下了NBA歷史上（包括常規賽及季後賽）任何11場比賽中的最高淨勝分紀錄。此外，紐約人在今屆三輪系列賽的「晉級戰」中，分別大炒鷹隊51分、76人30分以及騎士37分，場均淨勝39.3分，同樣刷新了NBA季後賽歷史晉級戰的最大場均淨勝分紀錄。

以逸待勞候西決王者 冀改寫27年前歷史

今年的NBA總決賽將於香港時間6月3日開鑼。相比起紐約人輕鬆過關，西岸決賽雷霆與馬刺的「火星撞地球」戲碼則激烈得多。雙方目前戰成2:2平手，明日（27日）雷霆將坐鎮主場迎戰馬刺，合演關鍵的「天王山之戰」。提早過關的紐約人將有8日休息時間，大可「以逸待勞」靜候西決結果。

Last time New York Knicks were in the finals (1999) this was the NBA on NBC intro pic.twitter.com/0DnSu7zmiD — OLDSKOOLBBALL (@oldskoolbballx) May 26, 2026

值得一提的是，紐約人上次打入總決賽的1999年，正是以東岸「黑八」奇蹟身分晉級，惟最終以1:4不敵由當時還是「二年級生」的鄧肯（Tim Duncan）領軍的馬刺。未知今次歷史的巨輪會駛向何方，故事的結局又會否迎來不一樣的篇章？