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NBA季後賽｜保卡點名怒轟球證判決 直批NBA將變成WWE咁表演

籃球天地
更新時間：17:57 2026-04-23 HKT
發佈時間：17:57 2026-04-23 HKT

NBA季後賽太陽第2戰再不敵雷霆，然而過程中卻出現多次爭議性判決，太陽主力保卡(Devin Booker)賽後直接開名怒轟球證執法尺度問題，更直指若不反省問題，NBA比賽或會變成像WWE（世界摔角娛樂）一樣的表演。

保卡點命怒轟球證判決。AFP
保卡點命怒轟球證判決。AFP

保卡開名怒罵球證執法不公

提到雷霆的比賽許多球迷也會聯想到判罰問題，尤其是基傑奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)的「買犯王」稱號，今場G2更出現多次爭議性判決，令保卡直接點名球證占士威廉士(James Williams))執法有問題，首先是保卡在一次跳投中，被指對卡魯索(Alex Caruso))有「不自然」接觸而被吹罰進攻犯規，但轉頭SGA在一次進攻中出現接近一樣的畫面時，反而成功獲得罰球，令保卡即場質疑球證判決。同場另一次是保卡被謝倫威廉斯(Jaylin Williams)防守被逼出界，在救球中把皮球摘中對方身體，旁邊的卡魯索向球證做出T foul手勢後，球證隨即吹保卡技術犯規。

保卡在賽後記者會中直接點名球證占士威廉士怒轟其執法尺度問題：「今場判罰絕對需要檢視，我聽到卡魯索叫裁判吹T，結果他真的照做了，在我11年職業生涯中我從未點名批評裁判，但占士威廉士今晚從頭到尾都真的很糟糕。」他補充表示：「這對這項運動和比賽的公正性也不好，若沒有人被追究責任，人們會開始把比賽當成看WWE一樣的表演。」
 

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