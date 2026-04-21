NBA季後賽｜愛華士鬥梅利對轟30分 木狼119:114力剋金塊

NBA西岸季後賽木狼周一繼續作客金塊上演激戰，2隊主力得分手「狼王」安東尼愛華士(Anthony Edwards)和金塊的占姆梅利(Jamal Murray)對轟30分，但最終木狼略勝一籌，最終以119:114力剋金塊扳回一城，以1:1的比分重返明利蘇達。

梅利、愛華士上演得分秀 互轟30分

金塊在有主場之利下明顯更快入局，第一節就曾一度領先19分，梅利更曾打出過2次「4分打」，並助球隊以39:25取得優勢，但進入到第二節風雲色變，木狼開始進入狀態並縮小差距，並在半場完結時憑着愛華士單節攻入13分下將比分打成64:64平手，隨後便開始進入拉鋸戰，到決勝節雙方出現多次領先互換，但木狼在尾段把握金塊手感下滑將比數拉開成112:108，但在時間還剩下30秒時愛華士出現致命失誤，走步白送金塊球權，好在木狼最終仍頂住金塊攻勢，以119:114取得今場勝利。

今戰2隊火力要員亦火力全開，「狼王」愛華士狂轟30分並抓下10籃板，林度(Julius Randle)亦貢獻了24分9籃板6助攻。而金塊的梅利亦不遑多讓，同樣攻入30分另外亦有7籃板和助攻，另外也有約基治(Nikola Jokic)交出24分15籃板和8助攻的表現。