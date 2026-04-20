NBL總決賽｜香港金牛狂勝上海玄鳥52分 場數2:0叫糊 周二啟德爭「三連霸」

NBL總決賽第二戰周日（19日）於啟德體藝館上演，香港金牛在逾4,200名主場球迷的熱烈吶喊下展現王者霸氣，全隊多點開花，最終以117:65狂勝上海玄鳥。金牛在五場三勝制的系列賽中領先至2:0率先「叫糊」，只要周二（21日）在主場再下一城，即可創下隊史「三連霸」的輝煌壯舉。

金牛今仗沿用上場贏波的正選陣容，由所羅門（Richard Solomon）、美臣鍾斯（Mason Jones）、孫晨然、刁展望及盧藝文先發。球隊甫開賽即迅速入局，孫晨然內外開弓單節獨取7分；所羅門與後備上陣的阿諾斯克（E.J. Anosike）則憑身體質素強攻內線。加上上仗射入絕殺三分的贏波功臣董健延續勇態，助金牛首節建立24:12的優勢。

邦斯單節獨取11分領風騷

次節金牛攻勢更加凌厲，內外線全面「着火」。阿諾斯克、所羅門及刁展望輪番上演大力入樽，引爆全場氣氛；外線方面，球隊單節轟入5記三分球，其中盧藝文獨佔兩球。本節最搶鏡當數洋將邦斯（Shamorie Ponds），他憑極強的個人突破能力頻頻撕破對手防線，單節獨取11分，令上海玄鳥防不勝防，助金牛半場遙遙領先61:35。

換邊後，金牛未有放軟手腳。手感火熱的邦斯在第三節交出「完美」數據，4投全中兼罰球4射4中，單節再擸12分，配合所羅門及阿諾斯克的穩定輸出，三節完已將比分大幅拉開至90:47。最後一節，外借後歸隊的本地猛將楊睿騏獲派上陣，並轟入兩記三分球，交出7分、2籃板及1助攻；加上所羅門多次大力狂入樽，最終金牛以117:65大破對手。

數據方面，多次入樽搶盡鏡頭的所羅門斬獲全場最高的28分，邦斯和阿諾斯克齊齊攻入23分，孫晨然亦有11分進帳。

總決賽Game 3將於周二（21日）繼續在啟德體藝館上演，如果取勝香港金牛將完成三連霸！