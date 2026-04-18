NBA附加賽｜謝倫格連狂轟36分 太陽擊落勇士奪西岸最後一席

鳳凰城太陽在周五的NBA附加賽生死戰中，憑藉著主將謝倫格連（Jalen Green）全場狂轟36分，領軍在主場以111:96擊敗金州勇士，奪得西岸季後賽最後一個席位。落敗的勇士則宣告今季正式結束，無緣季後賽。

太陽晉級硬撼雷霆

今仗太陽成功鎖定西岸第八種子的席位，他們將在周日的季後賽首輪，硬撼衛冕總冠軍、西岸「一哥」奧克拉荷馬雷霆。格連今仗表現光芒四射，全場20投14中，其中三分球14投8中，效率驚人。而保卡（Devin Booker）亦貢獻20分。

居里手感冰冷僅得17分

反觀，勇士當家球星史堤芬居利（Stephen Curry）全場受到太陽的嚴密看管，手感冰冷，16次起手僅命中4球，只得17分。勇士中鋒樸辛基斯（Kristaps Porzingis）今仗帶傷上陣，僅上陣15分鐘，貢獻11分，顯然未能發揮其應有水準。普森斯基（Brandin Podziemski）攻入全隊最高的23分，但仍未能阻止球隊輸波。

勇士反撲不果 太陽頂住壓力

太陽今仗吸取了上仗對陣拓荒者時，在第四節領先11分下被逆轉的教訓。儘管勇士在第四節一度將比分追近至78:85，但太陽隨即打出一波7:0的攻勢，成功穩住陣腳，沒有讓前天上演大逆轉的勇士重施故技。比賽末段，太陽的保卡與勇士的祖戴文格連（Draymond Green）因多次口角，雙雙被驅逐離場，為這場激烈的比賽增添了火藥味。