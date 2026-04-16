NBA附加賽｜老將齊發威 居利下半場大爆發 格連致勝搶斷 勇士絕地反擊踢走快艇（有片）

在一場過定生死的NBA附加賽中，史提芬居利（Stephen Curry）在下半場大爆發狂斬27分，全場貢獻35分，加上老將賀福特（Al Horford）在第四節的絕地反擊中轟入4記三分球，以及戴文格連（Draymond Green）在末節關鍵時刻兩次致命「偷波」，帶領金州勇士周三晚在NBA附加賽以126:121作客擊退洛杉磯快艇，終結對手賽季的同時，亦延續了自己今季的命運。

A COMEBACK VICTORY IN A MUST-WIN CLASH!



With just under 10 minutes to play, the Warriors trailed by 13 points. From there, GSW:



▪️ Outscored LAC 41-23

▪️ Shot 14-18 (.778) from the field

▪️ Drained 8 threes pic.twitter.com/wwSTKQ2kDp — NBA (@NBA) April 16, 2026

歷盡波折 雙方命途多舛

今季勇士和快艇的日子都不好過，勇士先有占美拔拿（Jimmy Butler III）慘遇十字韌帶（ACL）重創提早「收咧」；其後穆迪（Moses Moody）亦因膝部重傷緣盡今季，主將居利甚至一度傷出2個月，陣容殘缺令他們僅僅以37勝45負位列西區第10。快艇同樣經歷動盪不安的一季，季初戰績一度跌至6勝21負在西岸包尾，又與「控衛之神」基斯保羅（Chris Paul）不歡而散。雖然快艇其後強勢反彈，最終以42勝40負位列西岸第9，但哈登（James Harden）季中離隊，再次為球隊今季前景蒙上陰影。

落後13分 三老將拒絕認命

牌面實力佔優兼有主場之利的快艇，今仗在場面上一直壓制勇士。戰至第四節剩餘9分53秒時，勇士仍落後13分，外界一度以為他們的賽季將止步於此，但這班勇士老將拒絕認命。39歲的賀福特在完場前5分鐘臨危受命，短短2分鐘內連轟3記三分波，助球隊追至僅落後2分；戰至最後2分12秒，他再轟入三分，成功以117:115反超前。雖然快艇其後頑強扳平，但38歲的居利在完場前50.4秒轟入個人今場第7記三分球打破僵局。

居利（右）在下半場大爆發狂斬27分，全場貢獻35分。AFP

居利在下半場大爆發狂斬27分，全場貢獻35分。AFP

居利（右）在下半場大爆發狂斬27分，全場貢獻35分。路透社

STEPH CURRY GIVES THE WARRIORS THE LEAD!



GSW 120

LAC 117



50.4 TO PLAY IN A MUST-WIN GAME 🍿 pic.twitter.com/HgYTHtLlOp — NBA (@NBA) April 16, 2026

最後關頭輪到36歲的戴文格連挺身而出，他先是截斷快艇的界外球，妙傳隊友上籃兼博得「And 1」，將優勢擴大至6分；隨後他再面對第四節僅起手2次得2分的快艇主將李安納（Kawhi Leonard），直接當面「偷波」。至此勝利天秤已完全倒向勇士，居利與格連這對老拍檔亦緊緊相擁，慶祝這場得來不易的勝仗。

格連（右）關鍵時刻防守快艇主將李安納（左），直接當面「偷波」奠定勝局。AFP

格連貢獻賽季新高的4次搶斷。AP

勇士戰勝快艇。路透社

DRAYMOND GREEN WITH A PAIR OF INCREDIBLE STEALS IN THE CLUTCH.



WARRIORS KEEP THEIR SEASON ALIVE. https://t.co/8SITELoXjE pic.twitter.com/7Hre7jG5TX — NBA (@NBA) April 16, 2026

居利盛讚戰友：展現冠軍氣質

今仗上陣35分鐘、轟入7記三分球獨取35分的居利，賽後受訪時透露球隊曾有4、5次落後雙位數：「我們由始至終都沒有放棄，不斷作出反擊，這就是球隊的韌性。」他同時盛讚老戰友戴文格連的表現：「這就是戴文格連的價值。他令李安納整晚都打得非常吃力，為球隊注入的能量極為關鍵。其實格連在比賽中帶點傷，但他一直咬緊牙關『頂硬上』。」談到賀福特末節連轟4記三分，居利亦大讚：「這就是冠軍級的氣質。」

居利（中）在下半場大爆發狂斬27分，全場貢獻35分。路透社

老將賀福特（左）在第四節的絕地反擊中轟入4記三分球。路透社

李安納遭遇格連的嚴密防守。AP

李安納（中）今仗遭遇嚴密防守。AP

同樣上陣35分鐘、交出7分、6個籃板及9次助攻，並錄得賽季新高4次「偷波」的戴文格連賽後亦難掩興奮：「只要有居利在陣，我們永遠都有贏波機會，所以我們的職責就是為他創造一個展現偉大的舞台，而我們今晚做到了。」

周五作客硬撼太陽 爭最後一張季後賽門票

勇士在末段神奇地打出一波16:6的凌厲攻勢，並成功凍結快艇主將李安納，令後者在第四節直至最後16秒前顆粒無收。勇士憑藉這場驚天逆轉，最終以126:121作客擊敗快艇，親手踢對手出局之餘，亦成功延續自己的賽季。經過這場熱血反勝，居利、戴文格連及這支久經季後賽考驗的「老將之師」，距離季後賽席位僅一步之遙。勇士將於周五作客硬撼鳳凰城太陽，勝方將晉級季後賽首圈，挑戰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆。

記者：楊功煜