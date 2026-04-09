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NBA｜賀姆格連轟30分率雷霆挫快艇 鎖定西岸季後賽頭號種子

籃球天地
更新時間：15:52 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:52 2026-04-09 HKT

雷霆繼周二作客大勝湖人後，周三繼續洛杉磯作客之旅踢館快艇，而在賀姆格連(Chet Holmgren)攻入30分下，雷霆並沒有受到太大挑戰，最終以128:110擊敗快艇，並鎖定西岸第一職位。

雷霆單季7殺洛杉磯球隊

雷霆今戰延續上場大挫湖人的好手感，尤其是賀姆格連今戰手感火熱，在半場攻入24分下以69:49領先，而進入到第3節快艇一度將比數稍微拉近，然而到決勝節雷霆在早段打出一波15:5的攻勢下再度拉開比分，而在加蘭特缺(Darius Garland)席下，快艇僅有李安納(Kawhi Leonard)下火力明顯不足，最終雷霆以128:110擊敗快艇，單季對洛城雙雄7戰全勝，並正式鎖定西岸第一的位置。

今戰賀姆格連13投10中轟入30分，另外抓下14籃板和5助攻，而基傑奧斯阿歷山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)則打3節30分鐘攻入20分11助攻後便打卡收工，後備的以賽亞(Isaiah Joe)祖亦攻21分。而快艇則有李安納攻入20分外加8籃板，另外亦有布克盧比士(Brook Lopez)亦攻入16分6籃板，惟在缺少加蘭特這個副火力點下火力明顯不足，成今場失利主因之一。

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