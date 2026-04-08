NBA｜杜蘭特戰舊主轟24分 火箭落後21分大逆轉挫太陽奪7連勝 戰績追平湖人位列第4（有片）

休斯頓火箭在今日迎來卡位戰。面對舊主的杜蘭特（Kevin Durant）是役攻入24分，帶領火箭克服早段落後21分的劣勢，在尾段發力拉開比分，最終以119:105反勝太陽。火箭豪取7連勝後，在西岸季後賽爭奪戰中追平洛杉磯湖人，並列第4位。

Attacks the opposite side of the screen.

Crossover to create space.

Silky jumper!



Some pretty offense from KD 🙌 pic.twitter.com/EXdOSHoHt4 — NBA (@NBA) April 8, 2026

多名球員戰舊主 火藥味十足

16屆全明星前鋒杜蘭特今夏告別效力了兩季半的太陽，在一宗重磅交易中轉投火箭，而太陽則換來迪倫布魯士（Dillon Brooks）及謝倫格連（Jalen Green）。杜蘭特以正選姿態重返鳳凰城，當大會宣讀他的名字時，現場球迷報以夾雜歡呼與噓聲，反應兩極。今仗兩隊有多人面對舊主，因此比賽火藥味十足，未夠半場已經出現多次衝突。

賽事初段，主場出擊的太陽氣勢如虹，頭15次起手命中10球，首節中段一度遙遙領先26:5。不過火箭未有自亂陣腳，半場成功將分差收窄至54:57。換邊後戰況膠著，火箭第三節初段曾反超前，但太陽隨即回敬攻勢，帶著84:81的微弱優勢進入最後一節。

Former teammates reunite 🤝



Kevin Durant, Dillon Brooks, and Jalen Green show love to their former teammates postgame! pic.twitter.com/SOL9GQc56e — NBA (@NBA) April 8, 2026

末節發力奠勝 稱霸籃底成關鍵

進入末節，火箭隨即打出一波8:0的攻勢重奪領先，其後便未有再落後。戰至完場前4分14秒，今仗三分球9射5中的杜蘭特在外線發炮命中，將優勢拉開至111:96，徹底粉碎對手反撲希望。

火箭今仗點點開花，5名正選得分全數達雙位數，加上在籃板球以55:34佔據壓倒性優勢，成為反勝關鍵；太陽方面，即使當家球星保卡（Devin Booker）攻入全場最高的31分，最終亦獨力難支。

談及火箭近期的7連勝，杜蘭特大讚球隊近期狀態，並希望大家不要驕傲：「我很欣賞我們可以頂住對手開局的攻擊波並最終反勝。在常規賽收官階段擁有這種勢頭是好事，我們不能過度驕傲，必須養成好的比賽習慣。」火箭隊在戰勝太陽之後以50勝29負的戰績追平湖人位列西岸第4，而傷兵滿營的湖人近況不佳，已遭遇三連敗。若火箭保持目前勢頭，有較大機率反超湖人升至西區第3。