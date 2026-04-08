NBL｜香港金牛大勝 橫掃對手闖總決賽 劍指NBL三連霸

香港金牛周二（7日）在NBL季後賽四強戰，回師荃灣主場出擊，最終以131:93大炒江西鯨裕清酒，以場數3:0橫掃對手，連續三季強勢殺入總決賽，向「三連霸」偉業邁進一大步。

美臣鍾斯狂攬20分和14次助攻。香港金牛圖片

盧藝文射落12分。香港金牛圖片

刁展望得到14分。香港金牛圖片

所羅門（左）7射7中，百分百命中率得到18分。香港金牛圖片

金牛今仗派出所羅門（Richard Solomon）、美臣鍾斯（Mason Jones）、董健、刁展望及盧藝文正選披甲。開局雙方大打對攻，主隊憑兩名外援高效配合迅速佔優，其後董健、盧藝文及美臣鍾斯接連在外線發炮，灑下一陣「三分雨」拉開比分。首節完結，金牛以34:26領先，當中美臣鍾斯單節已交出10分及5次助攻，狀態大勇。

美臣鍾斯半場起孖主導戰局

第二節，邦斯（Shamorie Ponds）率先轟入三分球，惟江西隨即反撲，一度打出一波12:2攻勢，將分差追至僅落後1分。金牛臨危不亂，唐才育、刁展望與邦斯輪流建功穩住陣腳。戰至末段，美臣鍾斯接管比賽，不但頻頻穿針引線，更憑個人突破及罰球搶分，帶領球隊回敬一段12:2高潮。半場尾段，手感火熱的盧藝文連轟兩記三分球，包括一記壓哨遠射，助金牛半場以67:51拉開優勢。美臣鍾斯半場已造出17分及10次助攻的「雙雙」數據，全面主導戰局。

末節遣「全華班」 12將皆有進帳

換邊後，所羅門多番強攻籃下得手，更搏得「And-1」；孫晨然亦著火，單節三分球3射全中。配合刁展望、盧藝文及美臣鍾斯相繼在外圍建功，金牛迅速將優勢擴大至20分以上，點點開花下，完第三節已遙遙領先至101:73。

最後一節，勝券在握的金牛派出「全華班」應戰，董健率先轟入三分球，唐才育與侯天一亦輪流取分。本地小將楊瑞鴻本節亦有5分進帳，包括一記三分球。最終金牛在12名上陣球員皆有得分下，主場以131:93大勝，直落三場淘汰對手，連續三季躋身總決賽。

解立彬籲球員保持專注

主教練解立彬賽後表示：「今天感覺我們與奪冠的日子非常接近。剛才在更衣室我也提醒球員要保持專注。這是球隊第三次向總冠軍發起衝擊，也是第一次迎接這樣的奪冠挑戰，希望大家能珍惜這次參與和較量的機會。」

香港金牛總決賽主場將再度落戶啟德體藝館。香港金牛圖片

香港金牛總決賽主場將再度落戶啟德體藝館。香港金牛圖片

金牛在總決賽的對手，將是合肥狂風與上海玄鳥的勝方，目前上海場數領先2:1。雖然對⼿尚未落實，惟香港⾦⽜今⽇已公布總決賽主場安排。當中三場主場賽事將於香港上演，其中⾸兩場主場賽事將再度落⼾啟德體藝館；如系列賽需戰⾄決勝第五場，則會移師荃灣體育館舉⾏壓軸⼤戰。