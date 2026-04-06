香港⾦⽜今晚（5⽇）出戰2025–26年全國男⼦籃球聯賽（NBL） 季後賽四強賽事，在福⽥主場以 86：82 反勝江⻄鯨裕清酒，在五場三勝制系列賽中領先⾄2：0。球隊只需於下周⼆（7 ⽇）移師荃灣主場再下⼀城，即可連續第三季晉級總決賽，向「三連霸」⽬標邁進。

今場比賽有「2026 香港⾦⽜春季籃球交流營」⼀⾏40名參加者入場⽀持香港⾦⽜。今仗香港⾦⽜調整正選陣容，上仗表現搶眼的外援所羅⾨（Richard Solomon）升任先發，聯同美⾂鍾斯（Mason Jones）、孫晨然、刁展望及盧藝文應戰。開賽初段雙⽅節奏明快，攻守轉換頻繁，其中美⾂鍾斯⼿感熾熱，幾乎包辦球隊⾸節主要得分，無論外線三分或突破殺入禁區均具威脅，並多次博得犯規⾛上罰球線，單節獨取12分。同時，孫晨然與盧藝文亦各⾃命中三分球，助球隊⼤部份時間保持領先。然⽽江⻄鯨裕清酒同樣⼿感火熱，⾸節三分球5投4中，並於尾段打出⼀波5：0攻勢成功反先。儘管阿諾斯克（E.J. Anosike）與邦斯（Shamorie Ponds）後備上陣即時作出回應， 香港⾦⽜仍以23：26稍為落後結束⾸節。

第⼆節戰況持續膠着，阿諾斯克初段憑藉出⾊⾝體對抗，多次強攻顏⾊地帶得⼿，⼀度帶領香港⾦⽜重奪領先。不過江⻄隨即作出反撲，再次取得些微優勢。及⾄節末，美⾂鍾斯重新登場後延續火熱⼿感，配合盧藝文及唐才育先後命中外線三分，協助球 隊縮窄分差，香港⾦⽜以46：50落後4分返回更衣室。

換邊後，香港⾦⽜提升比賽強度，攻防兩端更⾒侵略性。所羅⾨表現搶鏡，不但多次利⽤⾝體優勢強攻禁區得分，亦積極拼搶進攻籃板製造⼆次進攻機會；防守端則有效⼲擾對⼿投籃，成功壓低江⻄鯨裕清酒的命中率，帶領球隊迅速重奪領先。其後香港⾦⽜乘勢追擊，刁展望、董健與唐才育先後命中外線三分，⼀度將比分拉開⾄63：56。然⽽客隊即作出強勢回應，打出⼀波13：2攻勢，再次扭轉戰局。戰畢三節，香港⾦⽜以66：71落後。

進入決勝的第四節，香港⾦⽜開局即打出⼀波7：0攻勢，成功反超比分。美⾂鍾斯今節再度挺⾝⽽出，進攻端如入無⼈之境，單節攻入11分，持續為球隊穩住領先優勢。 戰⾄關鍵時刻，唐才育冷靜命中重要三分球，為球隊奠定勝局。最終香港⾦⽜以86： 82 ⼒克江⻄鯨裕清酒，在系列賽取得2：0領先，距離晉級總決賽只差⼀場勝利。美⾂鍾斯是香港⾦⽜今場的最⼤功⾂，攻入全場最⾼的28分。所羅⾨今場貢獻12個籃板，亦是贏波關鍵。他賽後表⽰：「今晚是⼀場硬仗，雙⽅比分⼀直僵持到最後⼀ 節。我們需要加強⾝體對抗性，並在籃板球⽅⾯做得更好。」

氣勢如虹的香港⾦⽜將於下周⼆（7 ⽇）回歸荃灣主場出擊，⼒爭在主場球迷⾒證下再下⼀城，以直落三場之姿強勢晉級總決賽。⾨票現正公開發售，球迷可以親臨現場感受香港⾦⽜的熾熱氣氛，為球隊全⼒吶喊助威。