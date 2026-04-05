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NBA｜活塞116：93勝76人 正式鎖定東岸一哥席位

籃球天地
更新時間：16:21 2026-04-05 HKT
發佈時間：16:21 2026-04-05 HKT

周六晚的NBA常規賽，活塞以116：93擊敗76人，正式鎖定東岸季後賽頭號種子。這是活塞自2006至07賽季以來，首次奪得東岸常規賽第一。

今仗過後，活塞在近15場賽事中贏下12場，累積戰績更加達到57勝21負，正式鎖定東岸季後賽頭號種子 。活塞自2006-07賽季以來，首次登頂東岸常規賽第一 ，同時亦是球隊自2007至08賽季以來首次稱霸中區賽區冠軍 。 

活塞今仗整體狀態火熱，夏里斯（Tobias Harris） 貢獻19分，贊堅斯（Daniss Jenkins） 交出16分及14次助攻，其餘5位球員得分上雙。活塞今仗帶領全場，首節已領先10分，雖然76人第二節一度扳平比數，但上半場結束前活塞重新掌控局面，半場完結時領先71：60。第三節活塞將優勢擴大至14分，76人末節無力回天，最終以93：116落敗。

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