NBA｜雲班耶馬輪休缺陣 無阻馬刺大炒快艇取11連勝 力爭西岸榜首

NBA常規賽，馬刺周四晚作客以118：99大勝快艇，即使雲班耶馬（Victor Wembanyama）輪休缺陣，球隊仍豪取11連勝，繼續保持追趕西岸榜首雷霆的希望。

法國「狀元」雲班耶馬在周三對勇士的比賽中轟下41分和18個籃板，背靠背賽程獲安排休息。雖然主將缺陣，但馬刺火力未受影響。艾朗霍斯（De'Aaron Fox）13射9中，高效拿下22分。史提芬卡素（Stephon Castle）貢獻20分，全隊六人得分上雙。

而自2月1日以來，馬刺戰績為27勝2負，即使雲班耶馬缺陣亦錄得11勝5負，證明球隊深度十足。目前馬刺與雷霆只差兩個勝場，兩隊尚有五場常規賽，馬刺依然力爭西岸榜首。

馬刺今仗全場領先，上半場一度被快艇反超，但迅速拉開差距，半場以68：44結束。快艇末節奮力追至80：87，但馬刺隨即拉開比數，最終輕鬆取勝。快艇雖有李安納（Kawhi Leonard）攻入24分，仍無力回天。馬刺周六將作客金塊，進行常規賽最後一場客場比賽。