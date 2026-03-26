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NBA｜謝倫布朗轟31分領軍反勝 綠軍破雷霆12連勝金身（有片）

籃球天地
更新時間：14:34 2026-03-26 HKT
發佈時間：14:34 2026-03-26 HKT

塞爾特人在今日主場迎戰衛冕的奧克拉荷馬雷霆的比賽中，憑藉謝倫布朗（Jaylen Brown）狂轟31分，加上主將泰頓（Jayson Tatum）回勇交出「雙雙」，「綠軍」最終以119:109擊退強敵，成功終結雷霆的12連勝強勢，令雷霆吞下3月的第一場敗仗。

布朗第三節大爆發成轉捩點

面對目前高踞西岸榜首、擁有全聯盟最佳戰績的雷霆，暫列東岸次席的塞爾特人今仗入局較慢，首節一度落後11分。不過「綠軍」在次節展開反撲，打出一波29:15的攻勢反超前。換邊後，謝倫布朗挺身而出，單節獨取14分，全場交出31分、8個籃板及8次助攻的全面數據，帶領球隊在第三節完結時建立88:83的優勢。

末節塞爾特人最多領先達14分，雖然雷霆在最後1分30秒曾追至僅落後6分，但布朗的上籃及戴歷韋德（Derrick White）的兩罰全中，為「綠軍」鎖定勝局，令雷霆吞下自2月25日以來的首場敗仗。

對於今場硬仗，贏波功臣布朗賽後難掩興奮，直言這場勝利意義重大：「我極度渴望拿下這場勝仗，這正是我們急需的勝利。我們深知球隊有實力與任何對手抗衡，但能夠在主場擊敗全聯盟戰績最佳的球隊，感覺實在太棒了。特別是我們剛在周日不敵明尼蘇達木狼（輸92:102），那是一場我認為本該拿下的比賽。今場勝仗令人鼓舞，也是我們朝著正確方向邁進的一大步。」

泰頓回勇交「雙雙」

早前傷癒復出表現反覆的泰頓，今仗亦重拾狀態，貢獻19分、12個籃板及7次助攻。值得一提的是，今次是布朗本季第33次得分達30大關，追平名宿皮亞斯（Paul Pierce），並列隊史單季第5多。

布朗（左）本季第33次得分達30大關，追平名宿皮亞斯（右），並列隊史單季第5多。路透社
布朗（左）本季第33次得分達30大關，追平名宿皮亞斯（右），並列隊史單季第5多。路透社
泰頓回勇交「雙雙」。AP
泰頓回勇交「雙雙」。AP
泰頓回勇交「雙雙」。路透社
泰頓回勇交「雙雙」。路透社
泰頓回勇交「雙雙」。路透社
泰頓回勇交「雙雙」。路透社

雷霆方面，主將基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）空砍全場最高的33分及8次助攻，這亦是他連續第7次對陣塞爾特人取得30分以上。然而，球隊今仗在外線失準，三分球37射僅12中，加上在「二次進攻得分」以2:19大幅落後，成為落敗致命傷。多特（Lu Dort）為雷霆射入14分，而傷癒復出第二戰的積倫威廉士（Jalen Williams）則有7分進帳。

SGA（右）空砍全場最高的33分及8次助攻。路透社
SGA（右）空砍全場最高的33分及8次助攻。路透社
SGA空砍全場最高的33分及8次助攻。AFP
SGA空砍全場最高的33分及8次助攻。AFP

兩軍在兩周前的首次交鋒中，雷霆曾以2分險勝，但當時雙方均有主力缺陣。今仗兩軍主力悉數上陣，為球迷合演了一場季後賽級別的激戰。
 

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