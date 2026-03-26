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NBA｜聯盟拍板探討擴軍32隊 於西雅圖拉斯維加斯設新軍 叫價高達百億美元

籃球天地
更新時間：12:43 2026-03-26 HKT
發佈時間：12:43 2026-03-26 HKT

NBA擴軍如箭在弦！據美國體育傳媒報道，NBA已正式開始探討擴軍，將於拉斯維加斯及西雅圖兩個城市成立新球隊，競標價高達百億美元。目標在2028至29年球季正式加入戰團，令聯盟版圖擴展至32支球隊。

根據美國著名NBA記者Shams報道，NBA聯盟30支球隊班主已全票通過，正式探討在拉斯維加斯及西雅圖成立新球隊的方案。各支球隊高層普遍表示，擴軍已經不是「是否」會發生，而是「何時」發生。據悉，兩隻新球隊的競標價預計高達70億至100億美元（約546億至780億港元）。

NBA總裁施華。路透社
NBA總裁施華。路透社
NBA聯盟30支球隊班主已全票通過，正式探討在拉斯維加斯及西雅圖成立新球隊的方案。AP
NBA聯盟30支球隊班主已全票通過，正式探討在拉斯維加斯及西雅圖成立新球隊的方案。AP
NBA聯盟30支球隊班主已全票通過，正式探討在拉斯維加斯及西雅圖成立新球隊的方案。路透社
NBA聯盟30支球隊班主已全票通過，正式探討在拉斯維加斯及西雅圖成立新球隊的方案。路透社

NBA總裁施華（Adam Silver）周三發表聲明證實消息：「今天的投票反映了董事會對在拉斯維加斯和西雅圖擴軍的濃厚興趣，這兩個市場擁有支持NBA的悠久歷史。我們期待邁出下一步，與有興趣的財團接觸。」聯盟已聘請投資銀行作為戰略顧問，評估潛在市場、班主財團、場館基建及擴軍帶來的經濟影響。

最快今年內終極投票

關於後續的時間表，Shams報道指，在2026年底前，聯盟將根據競標的具體情況，進行第二次投票以最終確定並執行擴軍計畫。目前的目標是在2028至29賽季讓兩隻新球隊正式開始比賽。若要正式落實擴軍，需在30名班主中取得至少23票贊成。由於擴軍能為聯盟帶來長遠的豐厚收益，據報越來越多班主對此大表支持。近年NBA球隊市值屢創新高，洛杉磯湖人早前更以破紀錄的100億美元天價易手，令新球隊的「入場費」水漲船高。

木狼灰熊或「轉會」東岸

西雅圖球迷對NBA可謂望穿秋水，自2008年超音速隊（雷霆前身）搬遷至奧克拉荷馬城後，該地一直渴望再擁有一支NBA球隊；而「賭城」拉斯維加斯近年則成為北美體育界的新寵，NHL、NFL、WNBA及MLB球隊已相繼進駐，體育氛圍極佳。

杜蘭特的新秀賽季就是在超音速。AP
杜蘭特的新秀賽季就是在超音速。AP
韋少當年正是被超音速撿中進入聯盟。NBA圖片
韋少當年正是被超音速撿中進入聯盟。NBA圖片

若西雅圖及拉斯維加斯順利加盟，兩隊將順理成章被編入西岸。屆時聯盟為平衡東西岸各有16支球隊，預計明尼蘇達木狼或孟菲斯灰熊將會被「轉會」至東岸作賽。NBA對上一次擴軍，已要追溯到2004年的夏洛特山貓（現稱黃蜂）。

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