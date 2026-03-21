NBA｜活塞輕取勇士東岸首隊鎖定季後賽席位 09年以來首次連續兩季晉級

活塞周五主場以115:101輕鬆擊敗人手短缺的勇士，正式鎖定季後賽席位，成為東岸首支確定晉級的球隊。這亦是活塞自2009年以來，首次連續兩個賽季殺入季後賽，標誌著球隊的重建已初見成效。

杜倫再顯領袖風範

在核心後衛根寧咸（Cade Cunningham）因肺部塌陷連續第二場缺陣的情況下，中鋒杜倫（Jalen Duren）再次扛起領軍重任。他全場12投8中，高效地攻入23分，並搶下6個籃板，再次證明其領袖價值。頂替根寧咸正選上陣的贊堅斯（Daniss Jenkins）亦一掃近期的低迷，交出22分、8助攻及7籃板的全面數據，成功填補了球隊的火力空缺。

內線壓倒性擊敗勇士

活塞今仗充分發揮其內線優勢，在顏色地帶得分以74:44遙遙領先對手30分。在快攻得分上，他們更以19:5近乎四倍的優勢壓倒勇士。

比賽初段，活塞曾一度落後9分，但他們在第二節中段開始發力，憑藉出色的防守反擊，迅速扭轉局勢，並在下半場一度將領先優勢擴大至24分，最終輕鬆取勝。

後備奇兵建功 活塞展現深度

除了正選球員的出色發揮，活塞的後備陣容亦功不可沒。頂替受傷的史超域（Isaiah Stewart）上陣的列特（Paul Reed）攻入15分，夏里斯（Tobias Harris）、鄧肯羅賓遜（Duncan Robinson）和朗賀蘭（Ron Holland）亦分別有13分、11分和11分進帳，展現了球隊強大的板凳深度。