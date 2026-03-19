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NBA｜雷霆大勝籃網豪取10連勝 半場失24分創聯盟史上半場第二低

籃球天地
更新時間：15:28 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:28 2026-03-19 HKT

雷霆周三作客籃網再次展現其衛冕冠軍的強大實力，雷霆當家球星基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）僅上陣不足三節，便輕鬆攻入20分，帶領球隊在一度領先42分下，以121:92大勝籃網，豪取十連勝，半場失24分更是NBA史上第二低。

SGA高效20分 延續作客神蹟

SGA今仗延續其高效表現，全場9投8中，輕鬆攻入20分。第三節尚餘4分28秒時雷霆已領先38分，他亦隨即被換下場休息。憑藉今仗的得分，SGA將其保持的NBA連續作客得分20+的紀錄，延續至62場。

團隊籃球多點開花

除了SGA的穩定發揮，雷霆其他球員亦有出色表現。麥堅（Jared McCain）攻入全隊最高的26分，域堅斯（Aaron Wiggins）亦有17分進帳。全隊投籃命中率高達53%，三分球命中率亦有40%，作客戰績提升至冠絕全聯盟的25勝8負。

籃網半場僅24分創歷史第二低

在雷霆強大的攻防壓力下，籃網上半場完全陷入崩潰。他們在半場結束時僅得24分，創下了NBA歷史上單場比賽半場得分第二低的尷尬紀錄，僅比2016年太陽對陣湖人時創下的22分稍好。籃網在首節更只得11分，追平了其隊史紀錄。

籃網傷兵滿營 苦吞五連敗

籃網近期陷入低潮，今仗落敗後已苦吞五連敗，近17場比賽更輸了15場。球隊得分王米高波特（Michael Porter Jr.）因腳踝受傷，已連續缺陣四場。賽前，球隊教練佐迪費南迪斯（Jordi Fernandez）亦宣布，新秀迪明（Egor Demin）因足底筋膜炎，接受了非手術治療。傷兵滿營加上狀態低迷，令籃網的前景蒙上一層陰影。

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