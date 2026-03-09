NBA│大帝缺陣唔駛怕！ 當積、李維士合轟60分 湖人輕取紐約人

湖人當家球星勒邦占士（LeBron James）因傷連續第二場高掛免戰牌，但紫金軍的戰力絲毫未受影響。他們周日NBA主場迎戰紐約人，在後場雙槍當積（Luka Doncic）和李維士（Austin Reaves）合力狂轟60分下，以110:97輕鬆贏波，豪取4連勝。

當積和李維士合力狂轟60分以110:97輕鬆贏紐約人。路透社

大帝養傷 後場孖寶扛起江山

占士早前因手肘及腳部傷患，今仗繼續作壁上觀，這亦是他本季首次連續缺陣。然而，湖人並未因此陷入困境，反而激發出其他球員的潛能。當積再次展現MVP級身手，全場收錄35分、8籃板，在關鍵的第三節更獨取14分，以一波流攻勢為球隊奠定勝局；其後場好拍檔李維士亦不遑多讓，高效貢獻25分，兩人完美撐起了球隊的進攻大旗。數據顯示，在占士今季缺陣的20場比賽中，湖人取得了13勝7負的佳績，足證球隊沒有大帝亦無有怕。而頂替占士打正選的八村壘（Rui Hachimura）亦有13分進帳，證明球隊兵源充足，人人皆可擔當重任。

紐約人全隊外線手感冰冷，多次失誤只能吞下敗仗。路透社

三分雨擊潰對手 第三節一錘定音

此役勝負的關鍵分野在於第三節。湖人在此節打出一波33:20的強勢，一舉將比分拉開。全場比賽，湖人命中15記三分球，遠勝紐約人的8球，凌厲的外線火力成為取勝之鑰。反觀紐約人雖有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出25分、16籃板的雙雙數據，但全隊外線手感冰冷，加上第四節出現多次失誤，最終無力回天，只能吞下敗仗。而湖人贏下此仗後，戰績已追平西岸第5的金塊，季後賽形勢一片大好。