NBA│金塊狀態持續低迷 梅利狂轟45分驚險退爵士

衛冕冠軍金塊今日（3日）背靠背作客迎戰正在「擺爛」且傷兵滿營的爵士，全隊盡顯疲態，險些在「鹽湖城魔鬼主場」陰溝裡翻船。最終憑藉占姆梅利（Jamal Murray）狂轟45分救主，以及最後關頭的一次關鍵改判，金塊才以 128:125 驚險逃過一劫，終止了近期的頹勢。

金塊才以 128:125 擊敗爵士，終止了近期的頹勢。法新社

金塊防守崩盤 梅利45分單騎救主

金塊隊近期狀態令人擔憂，賽前不僅在過去四場比賽中輸掉三場，昨日更剛敗給木狼。今日面對缺少了麥健倫（Lauri Markkanen）、奇勒臣（Jordan Clarkson）等多名主力的「殘陣」爵士，金塊本應輕鬆取勝，卻打得異常艱難。

球隊在防守端專注力明顯不足，讓爵士隊的22歲年輕後衛基昂迪佐治（Keyonte George）予取予求。金塊整場比賽大多時間未能拉開比分，甚至在比賽末段一度讓爵士看見爆冷的希望。

在約基治（Nikola Jokic）受制於背靠背作戰體力下滑（全場貢獻22分12籃板）的情況下，梅利挺身而出接管比賽。他全場19投13中，三分球更是準得驚人，攻下全場最高的45分。特別是在第三節，他單節獨取18分，幾乎憑一己之力扛著球隊前進。

梅利45分單騎救主。法新社

關鍵判決逆轉戰局 爵士絕殺失敗

比賽最後一分鐘高潮迭起。爵士小將佐治（全場36分）在比賽還剩16.3秒時切入上籃，原本裁判吹罰約基治防守犯規，若罰球命中爵士有機會反超比分。然而，經視像回放覆核後，裁判改判這是一個乾淨的封阻，金塊幸運地保住了球權。

隨後約基奇兩罰全中將優勢擴大至3分，而佐治最後一擊的三分球彈框而出，金塊才在驚濤駭浪中以3分之差帶走勝利。

字母哥復出遭潑冷水 楊格對火箭被逐

另一邊廂，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）今日在萬眾期待下傷癒復出，豈料回歸首戰即遭遇當頭棒喝。雖然客軍塞爾特人缺少了核心大將謝倫布朗（Jaylen Brown），但有後衛帕利查特（Payton Pritchard）扛起進攻大旗，全場攻下25分並送出9次助攻，新秀曉高干沙利斯（Hugo Gonzalez）亦交出職業生涯新高的18分及16個籃板的「雙雙」，帶領綠衫軍大勝 108:81。

而巫師球星楊格（Trae Young）就在主場創造了一項另類紀錄——在尚未為新東家出戰任何一分鐘的情況下，就先領到了第一次驅逐出場！儘管這場比賽巫師最終以 118-123 不敵火箭，但因傷倦勤的楊格衝入場區與對手理論後被逐離場卻成為全場最大焦點。