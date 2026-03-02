NBA｜安東尼愛華士21分領軍獵「金」 木狼升西岸第4

木狼近期狀態火熱，在今日的常規賽中，明尼蘇達木狼憑藉「蟻人」安東尼愛華士（Anthony Edwards）攻入21分，加上後備上陣的希蘭（Bones Hyland）面對舊主毫不手軟，作客以117:108擊敗丹佛金塊。木狼賽後以38勝23負的戰績超越金塊，升上西岸第4位。

木狼今場勝出後，完成了客場三連勝的橫掃之旅，這也是他們本賽季四次交手中首次擊敗金塊。目前西岸中游形勢極為緊湊，第3位的火箭與第6位的湖人之間，僅有兩場勝仗的差距。木狼主帥芬治（Chris Finch）賽前直言：「全聯盟都知道現在積分榜的形勢意味著甚麼，每一晚的比賽都至關重要，感覺就像大戰一樣。」

面對舊主的希蘭今仗表現搶鏡，全場貢獻18分，其中15分來自上半場，助木狼半場以58:50領先。易邊後，隊友迪雲辛素（Donte DiVincenzo）連轟3記三分球，一度將優勢擴大至83:69。

金塊方面，當家球星約基治（Nikola Jokic）雖交出35分、13個籃板及9次助攻的「準三雙」數據，梅利（Jamal Murray）亦有25分進帳，包括一記隔扣木狼中鋒高拔（Rudy Gobert）的精彩入球，但球隊始終無法收復失地。金塊在明星賽後狀態低迷，近6戰錄得4負，加上哥頓（Aaron Gordon）因傷缺陣，令球隊陣容深度受損。

比賽末段，金塊一度將分差縮窄至7分，但安東尼愛華士隨即以一記關鍵三分球「止血」，將比數改寫為109:96，最終木狼成功保住勝果，在西岸排位戰中搶得重要身位。