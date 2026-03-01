Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│壽星當積發威轟26分 湖人大勝勇士賀壽

3連敗的湖人隊周六(28日)作客勇士，適逢是陣中球星當積（Luka Doncic）27歲「牛一」，全隊將士用命，成功以勝仗為這位壽星賀壽。當積本人收錄全場最高的26分，更在第3節上演個人得分騷，帶領紫金軍由頭贏到尾，以129:101大破傷兵滿營的勇士，為自己的生日夜劃上完美句號。

第三節個人騷奠勝局

面對缺少了史提芬居利（Stephen Curry）、占美畢拿（Jimmy Butler）及波辛基斯（Kristaps Porzingis）等主將的勇士，湖人今仗打來得心應手。壽星當積上半場先以組織為主，送出6次助攻，為隊友鋪橋搭路。半場休息過後，這位斯洛文尼亞星將正式接管比賽，他在第3節火力全開，單節狂轟16分，無論是三分遠射還是切入突破皆無人能擋，徹底粉碎勇士的反撲希望，將分差擴大至不可逆轉的境地。

拍檔占士獻禮 聯手制勝

除了當積的星級表現，「大帝」勒邦占士（LeBron James）亦為壽星仔送上厚禮。占士今仗手感同樣火熱，攻下22分、9助攻及7籃板，在上半場已為球隊奠定領先優勢，並讓當積在下半場能更專注於進攻。兩大巨頭的無間合作，加上李維士（Austin Reaves）亦有18分進帳，湖人進攻端多點開花，讓勇士防線顧此失彼。

