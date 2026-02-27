NBL｜香港⾦⽜主場擊敗安徽皖江龍 羅淑佩局長撐場見證重返勝軌

香港金牛周三（26日）晚於NBL常規賽主場出擊，一洗上仗敗績頹風！在文化體育及旅遊局局長羅淑佩親臨荃灣體育館打氣下，金牛眾將將士用命，全隊4人得分上雙，最終以102:83大炒安徽皖江龍，成功重返勝軌。

金牛作為首支進軍NBL的香港球隊，今仗獲羅淑佩局長現身主場支持，球隊總經理孫欣偉坦言是莫大鼓舞：「香港體壇盛事連連，羅局長選擇出席我們的主場賽事，是對球隊的肯定。我們將繼續投放資源完善青訓，並深化中港體育交流，讓年輕球員有更多歷練機會。」

港將楊瑞鴻正選建功 首節奠基調

賽事方面，金牛今仗變陣出擊，港將楊瑞鴻獲委以重任正選披甲，夥拍巴爾文（Ondřej Balvín）、美臣鍾斯（Mason Jones）、曲虹霖及盧杜偉組成先發陣容。主隊甫開賽即由巴爾文及楊瑞鴻聯手打出6:0攻勢先聲奪人。巴爾文首節在籃底翻江倒海獨取13分，加上楊瑞鴻外投內切貢獻7分，金牛首節打出一波16:2的高潮，遙遙領先33:15。

次節客軍安徽皖江龍雖力圖反撲，將分差稍為收窄，但金牛半場仍握有15分優勢。換邊後戰況膠著，金牛幸有曲虹霖挺身而出，單節獨取9分穩住局勢，助球隊帶著10分領先優勢進入末節。

末節一波流帶走比賽

決勝節金牛再度發力，厄特爾二世（Michael Ertel II）接管比賽頻頻得分，加上阿諾斯克（E.J. Anosike）一記雙手暴扣點燃全場氣氛，主隊打出一波13:2攻勢鎖定勝局。尾段小將吳委峻亦把握機會射入三分球，最終金牛以102:83大勝一場。

數據方面，巴爾文與厄特爾二世各貢獻19分，曲虹霖及阿諾斯克分別有14分及15分進帳。港將楊瑞鴻亦交出9分、3籃板及2次偷波的全面數據。楊瑞鴻賽後表示：「球隊近期急需一場勝仗提振士氣，今仗教練作出輪換嘗試新防守戰術，很高興能為球隊貢獻。」

楊瑞鴻今仗先發上陣表現出色。楊功煜攝

金牛重響勝鼓後，下周將展開客場之旅，周一（2日）及周四（5日）先後造訪杭州經緯及江西鯨裕清酒，力爭連勝保住榜首優勢。