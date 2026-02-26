NBA｜馬刺險勝速龍豪取10連勝 雲班耶馬手冷靠封阻救主

狀態火熱的聖安東尼奧馬刺作客多倫多速龍，儘管當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）進攻手感冰冷，但在華素爾（Devin Vassell）及霍斯（De’Aaron Fox）聯手轟入41分支援下，馬刺最終驚險地以110:107擊敗速龍，將今季最長的連勝紀錄延續至10場，穩居第二的同時，距離西區「一哥」雷霆僅差2個勝場。

雲班耶馬進攻失靈 防守將功補過

雲班耶馬今仗在進攻端陷入掙扎，全場12投僅3中，三分球更是6射1中，僅得12分。他在比賽尚餘8.7秒、球隊領先3分時兩罰中一，險些釀成大錯。然而，這位法國長人在防守端展現統治力，全場交出8個籃板及5次封阻，包括在最後44秒關鍵封殺保爾杜（Jakob Poeltl）的投籃。隨著速龍前鋒英格姆（Brandon Ingram）錯失追平的三分球，雲班耶馬穩穩抓下防守籃板，助球隊守住勝局。

末節逆轉 速龍崩盤

馬刺今仗多點開花，除華素爾攻入21分及霍斯貢獻20分外，夏柏（Dylan Harper）及卡斯素（Stephon Castle）亦分別有15分及13分進帳。兩軍在第三節中段一度打成69平手，速龍隨後打出一波21:9的攻勢拉開比分。

不過，速龍在第四節初段突然「啞火」，連續8次起手不中。馬刺把握機會反撲，憑藉干尼特（Luke Kornet）在最後7分26秒的入樽，以93:92反超前，自此未再落後。馬刺亦迎來目前聯盟最長的10連勝，與西區龍頭雷霆隊的差距越來越小。隨著雷霆今日敗仗，馬刺距離頭名僅差2個勝場。