NBA｜雷霆「殘陣」奮戰惜負活塞 積連威廉士轟生涯新高30分難救主

東西部榜首之爭今日上演，由東岸「一哥」底特律活塞主場迎戰衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆。這場本被視為潛在總決賽預演的大戰，卻因客隊嚴重的傷病潮而變調。雷霆在缺少陣中首六名得分主力的情況下，儘管有中鋒積連威廉士（Jaylin Williams）攻入生涯新高的30分，最終仍以116:124不敵活塞。

傷兵滿營 主力幾近全休

雷霆今仗陣容可謂面目全非，賽前已有多名核心掛免戰牌，包括基傑奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)、杰倫威廉士（Jalen Williams）、A米曹（Ajay Mitchell）及賀姆格連（Chet Holmgren）四大得分點，加上第六號得分手夏甸史坦（Isaiah Hartenstein）同樣缺陣。正選名單中，僅剩下多特（Lu Dort）一名常規主力，以及場均11分的以賽亞祖（Isaiah Joe）領軍。

儘管以「殘陣」應戰，雷霆首節表現驚喜，憑藉拼勁一度以34:22領先。然而活塞隨即在第二節甦醒，單節打出36:18的攻勢反超前，這18分的單節分差亦創下雷霆今季最差紀錄。

屋漏偏逢連夜雨 半場再折兩將

雷霆的噩夢在半場後延續，原本已捉襟見肘的陣容再受打擊，以賽亞祖（臀部）及中鋒卡爾遜（背部）因傷退下火線。活塞乘勢追擊，第三節尾段一度將領先優勢擴大至92:75。

雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）賽後坦言：「第三節比賽節奏一度失控，局面看似要演變成一面倒的大敗，但我們的球員展現了極佳的韌性，重新咬緊比分。」

積連威廉士爆發 惜籃板失守

雷霆在末節展開絕地反擊，一度將分差縮窄至3分，但在關鍵時刻無法保護籃板，最終功虧一簣。全場焦點落在雷霆中鋒積連威廉士身上，他在第四節獨取14分，全場貢獻30分創下職業生涯新高。

戴格諾對這位奇兵讚不絕口：「今晚我們顯然是逆風而行，但他展現了極強的鬥志和進攻能力。面對活塞的高壓防守，他是球隊今晚的重要支柱。」儘管吞下敗仗，但雷霆一眾替補球員在逆境下的拼搏精神，仍贏得主帥肯定。

