NBA｜當積最後一擊空位卻傳球 湖人1分飲恨魔術 賽後認錯：係我問題（有片）

籃球天地
更新時間：17:14 2026-02-25 HKT
發佈時間：17:14 2026-02-25 HKT

洛杉磯湖人今日主場迎戰奧蘭多魔術，上演戲劇性一幕。湖人球星當積（Luka Doncic）在最後一擊擁有大空檔卻猶豫不決，最終傳給勒邦占士（LeBron James）勉強起手不入，令湖人以109：110、1分之微飲恨。當積賽後成為眾矢之的，但他主動攬責：「這是我的錯。」

 

湖人今仗頭三節形勢佔優，惟末節風雲變色，雙方拉鋸至最後階段。魔術狀元賓卡路（Paolo Banchero）今仗表現神勇，獨取36分、10籃板及6助攻，雖最後一擊中投失手，但全場得到20分11籃板的隊友卡達（Wendell Carter Jr.）在籃下混戰中補籃得手，助客軍反超前。

當積今場雖交出22分、9籃板及15助攻的「準三雙」成績表，但手感冰冷，全場24投僅8中，三分球更是10射2中。比賽最後關頭，湖人落後1分握有球權，戰術安排當積在三分線外兩步接球。在無人看管的「甜點位」，當積卻未有果斷起手，反而猶豫下想運球調整，結果被魔術守將回防封阻。他在時間緊迫下將球傳給45度角的占士，後者高難度三分出手未能命中，湖人最終主場以109:110惜敗。

對於錯失絕殺良機，當積賽後主動承擔責任：「我知道當時有空位，但感覺距離有點遠，想運近一點再射。之後我看見占士有空位，不想失誤才傳球。但我確實應該直接進攻，這是我的錯。」

攻入21分的占士坦言以為隊友會出手：「我覺得那個機會不錯，但他似乎失去平衡，傳給我時我也沒站穩。」湖人主帥雷迪克（JJ Redick）亦指，最後一攻正是為當積度身訂造：「戰術是讓他獲得出手機會，我認為那是個好機會。」

