NBA｜騎士復仇紐約人 哈登加盟後6勝1負 主帥：哈登為球隊注入信心（有片）

克里夫蘭騎士近期狀態大勇，今日（24日）主場以109：94擊退紐約人，自哈登交易後錄得6勝1負佳績，近9戰更贏足8場，目前已追平紐約人戰績，因勝負關係位列東岸第4位。主帥阿堅遜（Kenny Atkinson）直言是哈登（James Harden）的加盟為球隊注入了「重生的信心」。

Spida climbs the ladder ⏫⏫⏫ pic.twitter.com/fmtFf68LlH — NBA (@NBA) February 25, 2026

騎士早前在交易截止日前達成重磅交易，送走加蘭（Darius Garland）及一個次輪籤換來11屆全明星球員哈登。騎士主帥阿堅遜賽後盛讚這位新援：「引入哈登讓我們重拾信心，球隊自知實力提升了。這種精神面貌很奇妙地令大家打得更賣力，防守更拼搏。我們之前似乎欠缺了一種鋒芒和信念，現在終於找回來了。」

今仗攻入全隊最高23分的當路雲米曹（Donovan Mitchell）表示，球隊雖然僅練過兩次波，但憑藉球員的高籃球智商（IQ）和默契，已能打出好表現。至於主角哈登今場貢獻20分，加盟7場以來場均交出18.9分及8次助攻，三分命中率更高達49%。

賽後哈登坦言球隊仍有進步空間：「我們還有約25場常規賽，我相信球隊能達到更高層次，關鍵在於防守。只要我們能專注防守，限制對手只能起手一次，我們將會變得非常難纏。」

騎士今場第三節防守固若金湯，僅讓紐約人攻入11分，創下對手自2022年11月以來單節最低得分紀錄。這場勝仗亦讓騎士報卻揭幕戰及聖誕大戰落敗之仇，避免被對手橫掃。

自聖誕節慘遭紐約人逆轉後，騎士痛定思痛，打出全聯盟最佳的20勝7負戰績，目前已經追平紐約人戰績，因為與騎士今季交手1勝2負的戰績劣勢，位列東區第4。米曹總結道：「我們一直記住聖誕大戰領先17分被反勝的教訓。當對手陷入困境時，必須給予致命一擊，今晚我們做到了。」