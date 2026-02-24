NBA｜史密夫湯遜合轟51分 火箭125：105大破爵士升上西岸第三

周一進行的NBA常規賽， 火箭球員史密夫（Jabari Smith Jr.）和阿門湯遜（Amen Thompson）兩人攻入51分，兩人攜手帶領火箭在周一晚間以125：105大勝爵士。

史密夫首節手風極順，單節獨取14分，追平個人生涯最高得分紀錄。他全場17射12中，包括6記三分球，貢獻31分和9個籃板球。阿門湯遜效率同樣驚人，9射8中，另加7個籃板球、3次助攻，攻入20分。凱文杜蘭特（Kevin Durant）得到18分，並送出賽季新高的12次助攻。

火箭雖然首節出現9次失誤，但憑著史密夫攻勢，6射5中，單節獨取14分，首節結束時已領先38：22。球隊首節射中率高達66.7%，三分線外亦射入8球。爵士在第二節初段嘗試反撲，打出一段13：2的攻勢，但火箭迅即回應一段18：2的強攻，半場領先68：47。爵士前鋒雲斯威廉斯（Vince Williams Jr.）在第二節比賽中左膝受傷，需要由職員攙扶返回更衣室，其後未有再出場。

火箭第三節餘下5分鐘時，杜蘭特的3分球將領先優勢擴大至33分，爵士此後從未將分差縮窄至16分以內。最後火箭以125：105大勝爵士。 火箭憑藉這場勝仗，戰績改寫為35勝21負，升上西部聯盟第三位。