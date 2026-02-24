NBA｜雲班耶馬僅用160場送聯盟29隊火鍋 率馬刺作客114:103擊敗東岸龍頭活塞

NBA周一上演強強碰頭，由西岸第二的馬刺作客踢館東岸龍頭活塞，今次亦是2支球隊今季首度碰頭，但客軍今戰火力全開，先發5虎全員得分上雙，有華素爾(Devin Vassell)轟28分外，另外有雲班耶馬(Victor Wembanyama)攻入21分外加6阻攻，助力馬刺以114:103挫活塞。

雲班耶馬年僅22歲贈聯盟29隊封阻

今戰早段雙方鬥得相當火熱，首節一開局馬刺便曾打出一波14:2的攻勢，但隨後活塞亦開始入局，雙方開始陷入纏鬥，半場打完馬刺憑着有華素爾狂轟5球3分以57:55領先，易籃後馬刺手感持續升溫，末節華素爾持續在外線開火，加上雲班耶馬單節攻入11分下，最終助力馬刺以114:103擊敗活塞，豪取目前聯盟最佳的9連勝。今戰馬刺在活塞的強硬防守下，仍以出色的表現擊敗對手，雲班耶馬賽後表示活塞打的是強硬籃球，也十分享受這樣的比賽，他也表示：「今場是一次很好的考驗，而今晚我們證明了球隊的進步和潛力。」

👽 Back-to-back dynamic blocks 👽



Wemby's potent defense helps set up the offense for the Spurs!



SAS leads in Q4 on Peacock 🍿 pic.twitter.com/hvqHcRMZ14 — NBA (@NBA) February 24, 2026

雲班耶馬今戰也展現出作為聯盟頂尖防守球員的能力，年僅22歲並只用160場便完成對全聯盟29支球隊送出阻攻，今場他亦貢獻21分並抓下17籃板外加6阻攻，展現出禁區的住在能力，另外有華素爾攻入全場最高的28分外加4助攻。而活塞方面則有杜倫(Jalen Duren)攻入全隊最高的25分14籃板，根寧咸(Cade Cunningham)今戰手感冰冷，26投僅5中攻入16分。

