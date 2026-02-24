Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雲班耶馬僅用160場送聯盟29隊火鍋 率馬刺作客114:103擊敗東岸龍頭活塞

籃球天地
更新時間：15:28 2026-02-24 HKT
發佈時間：15:28 2026-02-24 HKT

NBA周一上演強強碰頭，由西岸第二的馬刺作客踢館東岸龍頭活塞，今次亦是2支球隊今季首度碰頭，但客軍今戰火力全開，先發5虎全員得分上雙，有華素爾(Devin Vassell)轟28分外，另外有雲班耶馬(Victor Wembanyama)攻入21分外加6阻攻，助力馬刺以114:103挫活塞。

雲班耶馬年僅22歲贈聯盟29隊封阻

今戰早段雙方鬥得相當火熱，首節一開局馬刺便曾打出一波14:2的攻勢，但隨後活塞亦開始入局，雙方開始陷入纏鬥，半場打完馬刺憑着有華素爾狂轟5球3分以57:55領先，易籃後馬刺手感持續升溫，末節華素爾持續在外線開火，加上雲班耶馬單節攻入11分下，最終助力馬刺以114:103擊敗活塞，豪取目前聯盟最佳的9連勝。今戰馬刺在活塞的強硬防守下，仍以出色的表現擊敗對手，雲班耶馬賽後表示活塞打的是強硬籃球，也十分享受這樣的比賽，他也表示：「今場是一次很好的考驗，而今晚我們證明了球隊的進步和潛力。」

雲班耶馬今戰也展現出作為聯盟頂尖防守球員的能力，年僅22歲並只用160場便完成對全聯盟29支球隊送出阻攻，今場他亦貢獻21分並抓下17籃板外加6阻攻，展現出禁區的住在能力，另外有華素爾攻入全場最高的28分外加4助攻。而活塞方面則有杜倫(Jalen Duren)攻入全隊最高的25分14籃板，根寧咸(Cade Cunningham)今戰手感冰冷，26投僅5中攻入16分。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
21小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
10小時前
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
7小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
21小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
7小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
00:42
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
7小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
21小時前
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
01:15
巴拿馬臨時接管兩座港口 長和斥行動不合法 「員工不得溝通 否則面臨檢控」
商業創科
4小時前
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽
影視圈
20小時前