NBA｜美國星隊47:21大勝條紋隊奪冠 「蟻人」愛華士榮獲MVP

籃球天地
更新時間：11:33 2026-02-16 HKT
發佈時間：11:33 2026-02-16 HKT

今屆全明星賽大改制，改由美國星隊(USA Stars)、條紋隊(USA Stripes)和世界隊(World)三隊以小錦標賽模式進行，2隊美國隊齊齊擊退世界隊會師決賽，最終星隊雖然在首輪不敵條紋隊，但在決賽爆發以47:21復仇成功，奪得今屆全明星賽冠軍，並由星隊的安東尼安華士(Anthony Edwards)榮獲最有價值球員「高比拜仁獎」。

星隊大炒條紋隊復仇奪全星賽冠軍

今次全明星賽循環賽階段都鬥得相當火熱，首場由世界隊對美國星隊就已經需要鬥到加時才分出勝負，最終星隊以37:35險勝世界隊，但其後在對條紋隊一戰中以40:42不敵，其後條紋隊在有李安納(Kawhi Leonard)攻入31分下以48:45擊退世界隊，以2戰全勝闖入決賽，而星隊則以1勝1負進入決賽，上演美國內戰。

然而較為年輕的星隊顯然更有活力，條紋隊全隊失去準心，打了3分多鐘勒邦占士(LeBron James)才以一球快攻灌籃「開齋」，結束10投0中的慘淡命中率，但全隊狀態依舊未能回復，條紋隊到時間還剩4分鐘得分才到雙位數，反觀星隊已早早將分差拉開到20分，最終遭星隊以47:21打爆，狼王愛華士勇奪今屆MVP「高比拜仁奬」。

