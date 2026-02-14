NBA│「控衛之神」基斯保羅宣布退役 兩大遺憾結束21年職業生涯

NBA一代傳奇、「控衛之神」基斯保羅（Chris Paul，簡稱CP3）周五投下震撼彈，在個人社交媒體宣布結束長達21年的職業球員生涯，為其輝煌的籃球歲月劃上句號。消息一出，震驚全球籃壇。這位贏得不少紀錄和個人榮譽的40歲老將，帶著兩大遺憾離開聯盟，未能在愛隊快艇退休，以及未贏過總冠軍。

輾轉被裁 萌生退意

40歲的保羅早於去年11月已預告今季將是其最後一舞。然而他在季中先與快艇在輪換安排上出現分歧，上周被交易至速龍，豈料尚未為新東家披甲，便遭球隊裁掉，此舉令他下定決心，告別征戰多年的籃球殿堂。CP3周五在個人社交媒體發表長文，感性地宣布結束21年職業球員生涯：「就是這樣！經過21年後，我從籃球離開。這是我人生中建立的第一段關係。」他憶述，籃球是支持他走過祖父被殺害傷痛、並在比賽中獨取61分以作悼念的動力；也是讓他在經歷半月板撕裂、骨折、五次手術後，依然堅持復健的理由。

基斯保羅在社交媒體發布長文，宣布退役。基斯保羅IG截圖

退休後陪伴家人

雖然對籃球充滿感激，但保羅亦坦言「這一次，我真的沒有答案」，最終決定將時間留給家人。「過去6年在外隨隊奔波，我知道我的家人犧牲了很多。這一刻我明白，我能扮演最好的隊友角色，就是好好守護我的太太及兩個孩子。」

成就等身 名人堂在望

保羅的職業生涯戰績彪炳，個人榮譽多不勝數。他曾12次入選明星賽、11次入選年度最佳陣容、9次入選年度最佳防守陣容，更是史上首位達成「20,000分與10,000助攻」偉大里程碑的球員，並曾帶領美國隊於2008北京奧運及2012倫敦奧運兩度摘下金牌。可是其輝煌的NBA生涯有兩大遺憾，就是從未贏過總冠軍，以及今季刻意回歸於2011至17年間效力過的快艇，想在愛隊完成最後一季光榮引退，但未能成事，更在被裁掉之後才退下來。