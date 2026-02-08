NBA｜無懼當積缺陣 占士獨擔大旗領湖人105:99克勇士奪三連勝
周六 NBA 常規賽，湖人在其中一位主將當積（Luke Doncic）缺陣下靠「大帝」勒邦占士（LeBron James）獨擔大旗交出雙雙的20分10次助攻，帶領湖人於主場以 105:99 擊敗有史堤芬居利（Stephen Curry）缺陣的勇士。
湖人今場陣容不整，當家球星當積因周四晚拉傷腿筋高掛免戰牌，中鋒迪安祖艾頓（DeAndre Ayton）亦因膝傷在賽前最後一刻確認無緣上陣。
可幸剛於周四從阿特蘭大交易至湖人的堅勒（Luke Kennard），在處子戰中表現亮眼，攻入 10 分。這名29歲後衛除了在比賽末段射入一球重要的底角三分波外，更助攻雲達比治（Jarred Vanderbilt）籃下入樽，幫助湖人打出一波 11:0 的攻勢奠定勝局。
湖人其他球員亦有不俗表現，有三位球員得分上雙。八村壘（Rui Hachimura）攻入 18 分，里夫斯（Austin Reaves）貢獻 16 分，馬吉斯史麥（Marcus Smart）則有 15 分進賬。
勇士方面有主將居利因膝傷連續第三場缺陣。今場比賽雖然有穆迪（Moses Moody）攻入全場最高的 25 分，但球隊在3分線外手感冰冷，全場三分球 51 投僅 14 中，命中率低見 27.5%。雖然他們在第4節初段手感回暖，一度追近比分，但最終還是無力回天，吞下近六場比賽中第四場敗仗。
下場勇士將在香港時間周二早上主場迎戰灰熊，湖人則會在主場迎戰雷霆。
