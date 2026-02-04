NBA｜哈登交易至騎士拍米曹不是夢 快艇換入加蘭配李安納
更新時間：12:15 2026-02-04 HKT
早前有傳指快艇將會交易陣中巨星哈登(James Harden)，並指騎士為對他最有興趣的球隊，今日在交易市場關閉前這筆交易最終成真，快艇將會送出哈登到騎士，而騎士則將加蘭(Darius Garland)和1個2輪選秀籖送到快艇。
快艇用加蘭注入年輕新血 騎士換入哈登尋求即戰力
現年36歲並曾11度入選全明星陣容的哈登，今季出戰44場平均能攻入25.4分，是繼19-20賽季效力火箭時的34.3分後最高分的一季，然而今季快艇開季表現不佳，打出了6勝21負的開局，雖然之後有李安納迎來爆發將球隊帶回正軌，而且主帥路爾(Ty Lue)也曾說過：「誰會不想要哈登？」
但似乎球隊管理層已對李安納(Kawhi Leonard)和哈登這對組合失去耐性，而換入的加蘭則更年輕，年僅26歲並2度入選全明星，今季能交出18分和6.9個助攻，相信可以為球隊注入年輕活力。
而騎士的思路明顯截然不同，今季騎士在當家球星當路雲米曹(Donovan Mitchell)的帶領下，在東岸排名第5，球隊整體亦相對比較年輕，而換入哈登的用意則明顯可以為球隊提供即戰力，並希望他與米曹的搭配下表現出恐怖的進攻火力。
