NBA｜杜蘭特躋身三分榜第10 惟遭馬刺克服16分差逆轉挫火箭
更新時間：18:19 2026-01-29 HKT
周四NBA再度上演「德州內戰」，火箭主場再戰馬刺，上戰馬刺作客尾段崩盤最終不敵火箭，今次大反轉有雲班耶馬(Victor Wembanyama)尾段爆發獨得13分9籃板，最終助馬刺克服16分差以111:99反勝火箭成功復仇，杜蘭特(Kevin Durant)今場以2292球3分超越雲斯卡特(Vince Carter)，躋身生涯三分球榜第10。
杜蘭特生涯三分登前十 班馬尾段接管比賽反勝火箭
火箭首節已經表現出色單節已以36:26領先，而杜蘭特在第一節8分13秒命中一記3分球後，正式超越卡特的2290球，登上三分球總數第10，火箭在第二節更一度領先馬刺16分，但馬刺第三節由迪艾朗霍斯((De'Aaron Fox)和基頓莊遜 (Keldon Johnson)展開反擊，分別攻入8分和9分助馬刺將分差收窄至84:86，到第4節火箭再啞火全節23投僅4中，反而雲班耶馬爆發接管比賽，單節獨得13分9籃板3阻禁統治禁區，最終助馬刺以111:99成功復仇火箭。
杜蘭特今戰命中2球3分，生涯以2292球登三分歷史第10，前面有2414球排名第9的保羅喬治(Paul George)，杜蘭特今場亦轟入24分外加6助攻，另外湯遜(Amen Thompson)和申京 (Alperen Sengun)則分別攻入25分7籃板4助攻4抄截和18分10籃板7助攻。而馬刺今戰則有雲班耶馬轟入全場最高的28分外加16籃板和5阻攻，另外翟斯和莊遜分別攻入18分8助攻和17分7籃板。
