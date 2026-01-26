NBA｜居利生涯累積得分與皮亞斯並列19 率軍勇士以111:85大勝木狼

NBA周日勇士作客「挑機」木狼，但被客隊搶盡風頭，先有史堤芬居利（Stephen Curry)攻入26分兼生涯得分反超塞爾特人名宿約翰哈夫力哲（John Havlicek)，與皮亞斯（Paul Pierce)並列第19，更帶隊以111:85大勝狼隊。

居利大創生涯里程碑 總得分並列皮亞斯

勇士目前陣中2大將拔拿(Jimmy Butler III)和古明加(Jonathan Kumminga)雙雙傷出，但今場上半場都仍與木狼打得有來有回，上半場勇士就以47:46僅領先木狼1分，但易籃後風雲變色，勇士先在第三節單節狂轟38分後，將比數拉開至85:63，末節再有居利僅出戰不足5分鐘便攻入9分提早「打咭」收工，最終勇士以111:85大勝木狼。

勇士巨星射手「咖哩哥」今日攻入26分7籃板，在生涯積分榜上以26397分超越綠軍名宿哈夫力哲，與另一位綠軍名宿並列第19位，目前與排18的鄧肯的26496分僅差99分，今季有望再升一名。另外穆迪（Moses Moody）也貢獻了19分8籃板。木狼方面，「狼王」安東尼愛華士（Anthony Edwards）今戰攻入全場最高的32分外加11籃板，迪雲斯素（Donte DiVincenzo）也打入22分7籃板。