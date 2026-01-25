NBA｜奇文亨特三分絕殺塞爾特人 公牛以勝仗賀路斯球衣榮休

周六NBA公牛對塞爾特人，公牛於聯合中心主場憑藉後衛奇文亨特（Kevin Huerter）在終場前的一記壓哨三分絕殺，最終以114：111力克東岸勁旅塞爾特人。賽後，球隊更為前MVP、芝加哥之子戴歷路斯（Derrick Rose）舉行了盛大的1號球衣榮休儀式，為這個充滿戲劇性的夜晚畫上完美句號。

亨特壓哨絕殺致敬前輩

在為「飆風玫瑰」路斯舉行球衣榮休儀式的特別日子，公牛全隊將士用命，誓要以一場勝利為前輩獻禮。比賽過程一如預期般激烈，雙方戰至最後一刻仍難分高下。

完場前20秒，公牛仍領先111：109，但高比韋特（Coby White）的上籃失手，給了塞爾特人追平的機會。謝倫布朗（Jaylen Brown）把握機會在比賽僅剩14秒時切入上籃得手，將比分扳平。

公牛在最後一個暫停後，將球交到亨特手上，這位賽前特意穿上路斯1號球衣到場的後衛不負眾望，在比賽結束前不足一秒，於底角命中致命三分，絕殺對手，引爆全場。

此役，公牛全隊多點開花，高比韋特攻入22分，並命中5記三分球，胡斯域（Nikola Vucevic）貢獻16分。而塞爾特人的謝倫布朗空砍全場最高的33分，亦難阻球隊輸波。

1號球衣高掛聯合中心

賽後的球衣榮休儀式將氣氛推向高潮。路斯的1號球衣緩緩升起，與米高佐敦（Michael Jordan）、柏賓（Scottie Pippen）、謝利史龍（Jerry Sloan）及卜路夫（Bob Love）等傳奇名宿的球衣並列，成為隊史第五位獲此殊榮的球員。這位昔日帶給芝加哥無限希望的MVP，在家鄉父老面前，正式名留青史。

佐敦柏賓拍片祝賀

而米高佐敦和柏賓各自拍攝一條短片祝賀路斯，佐敦於片中說：「我期待著來到聯合中心球館，看到你的球衣和我的球衣並排懸掛，我為你感到驕傲，祝賀你和你的家人。」柏賓亦在片中表示：「路斯，恭喜你！你完美地詮釋了芝加哥公牛隊的精神。感謝你對這座城市的信任，感謝你傾盡所有，感謝你激勵了下一代。一日公牛，終身公牛。恭喜你，我的兄弟，和我的球衣一樣，一起被掛上來吧。」

