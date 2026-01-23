NBA｜76人128：122逆轉火箭 麥斯爾發威成致勝功臣 杜蘭特空斬36分

76人周四晚於主場上演逆轉好戲，經過加時賽以128：122力克火箭。球隊後衛麥斯爾（Tyrese Maxey）在加時賽獨取關鍵6分，成為致勝功臣。火箭杜蘭特（Kevin Durant）則空斬36分，未能助球隊爭取4連勝。

第一節火箭僅領先76人2分，第二節76人隊明星中鋒安比（Joel Embiid） 3球罰球全中讓76人反超火箭41：39，上半場結束後76人領先68：61。第三節火箭把分差縮小至88：90。火箭薜伯特(Reed Sheppard) 在第四節射進三記三分球，幫助火箭在剩6分25秒時以105：96領先，但76人於末段頑強追平，將比賽逼入加時。因左膝傷勢缺陣兩場的保羅佐治（Paul George）此役復出，取得10分，並在加時賽初段命中關鍵三分， 後衛麥斯爾在加時賽獨取6分，最後76人反勝火箭128：122 。

76人麥斯爾全場豪取36分並送出10次助攻的「雙十」 表現十分耀眼。中鋒安比貢獻32分、15個籃板球及10次助攻的大三元數據。而火箭雖有杜蘭特全場空斬36分，卻未能守住末段優勢，火箭未能取得4連勝 。