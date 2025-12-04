为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、中银、东亚出招堵截｜Juicy叮

大埔宏福苑五级火惨剧，社会各界伸出援手之际，有网民在社交平台发文指，银行界传来消息，指近日「好多人特登去（银行）柜台改通讯地址做宏福苑」，高度怀疑是扮灾民「为咗拎资助」。

大埔宏福苑五级火｜为拎灾民资助？网传有人涌银行改地址做宏福苑 汇丰、东亚出招堵截↓↓↓↓

有网民在Threads发帖及上载对话截图，引述在银行任职的朋友消息，指在火灾发生后两日，突然「好多人特登去柜台改通讯地址做宏福苑，疑似为咗拎资助」。

从楼主上载与银行朋友，在通讯群组的对话截图可见，其银行朋友爆粗表示：「劲X多XＸ改通信地址去宏（福苑）」「想拎资助」「On9」。

银行改地址不用证明 网上改都得

楼主在群组内问原来到银行改地址不用证明：「唔洗住址证明都改到？」该朋友表示：「可以（唔洗住址证明），本人去就得，或者自己网上改。」

楼主再追问，在银行改地址后是否可以此「扮灾民」拎资助：「咁『银行信』仲做唔做到住址证明？」该朋友直言说：「唔知。」并透露自己将这些更改为宏福苑的帐户「全部report fault account」（举报可疑或问题帐户）。

宏福苑火灾发生后两日 已有人改地址

大埔宏福苑五级火于11月26日发生，帖文楼主补充，该对话则发生于11月28日，换言之，在大火惨剧发生后两日，已有人到银行改地址为宏福苑。

楼主寄望疑似不轨企图最终未能得逞：「有机会银行已经闻到有味，有机制去阻挡骗徒。」他提出政府应确认申请人是「真·宏福灾民」，并呼吁传媒跟进。

事件在网上引来热烈回响，不少银行业界人士留言，证实金融机构已迅速采取行动。

金融界网民：好多银行已发现呢个问题

有自称银行业的网民表示：「放心，好多行嘅compliance (合规部门) 都发现咗呢个问题，呢个礼拜先改地址做宏福苑𠮶啲，银行内部有专人会跟进㗎啦。」更有人直接点名：「汇丰出晒memo如果改地址去受火灾影响地方全部唔畀改。」

保险业界亦有警觉，有任职保险的网民称：「放心，我地保险公司已通告『特别留意』事发后改宏福苑地址的客。」

帖文楼主亦与网民讨论到，以往银行改地址手续简单，只需填表签名，无需住址证明，但相信银行在大火后已「醒水」，要求提供证明文件。有网民警告，此等行为可能构成「虚假文书」，但楼主慨叹：「会呃呢啲钱嘅人，边会谂。」

汇丰：不接受更改为宏福苑

《星岛头条》就事件向银行查询，汇丰银行、中银香港及东亚银行均证实已采取应对措施。

汇丰发言人向《星岛头条》表示，为防止宏福苑居民支援计划被滥用，现时不会接受更改地址为该屋苑的申请。中银香港发言人表示，对于将住址或通讯地址更改为宏福苑的申请个案，本行会审慎评估及严谨处理。东亚银行发言人表示，如个别客户要求将住址更改为宏福苑，本行在处理申请时会加倍留意，若发现有可疑的个案，会交予警方跟进。

网民齐声谴责：祝佢哋百病缠身

大批网民对此等「发灾难财」的行为感到不齿，纷纷留言怒斥：「咁癫？真系要发死人财？银行即刻改通讯地址唔系要有月结单support咩？」「祝佢哋长命百岁，百病缠身，攞果几万蚊，唔知够唔够医药费。」「好cheap，阻住真正有需要既人。」

不过，亦有网民指出，部分人可能只是搬家后未有更新银行地址，未必全是有心行骗：「事实上亦有好多人搬咗后银行户口无改地址，因为家阵大部份都电子结单，一d都唔奇。」

来源：guru_chan_hk＠Threads

