金像奖2026｜第44届香港电影金像奖4月19日举行 一文睇清直播详情、18个奖项完整提名名单

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖将于2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。红地毡于当日下午4时30分假香港文化中心外尖沙咀海滨长廊举行；颁奖典礼于下午7时30分于香港文化中心大剧院举行。金像奖2026竞争激烈，由麦浚龙执导的《风林火山》获12项提名成本届大热，而云集经典剧集原班人马的《寻秦记》亦以11项提名紧随其后，两片将一同竞逐「最佳电影」殊荣。演员奖项方面，古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品双料入围「最佳男主角」，将与《金童》张继聪、《捕风追影》梁家辉及《像我这样的爱情》陈家乐一同竞逐影帝宝座；「最佳女主角」则由《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉五位实力派演员角逐，赛果备受瞩目。《星岛头条》届时将为读者全程直击第44届香港电影金像奖当晚盛况与完整得奖名单。

金像奖详情

金像奖提名焦点

金像奖是甚么

场刊造型照

完整提名名单

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第44届香港电影金像奖颁奖典礼共有47部电影符合参赛资格，最终有18个奖项的提名名单出炉。

由麦浚龙执导的《风林火山》获得12项提名，成为本届提名大赢家，而古天乐主演的《寻秦记》则以11项提名紧随其后。 值得一提的是，本地动画《世外》亦获得「最佳电影」、「最佳导演」等8个奖项提名，为香港动画写下新一页。

演员奖项方面，古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品一同入围「最佳男主角」，将与《金童》的张继聪、《捕风追影》的梁家辉及《像我这样的爱情》的陈家乐一同竞逐影帝宝座。

「最佳女主角」方面，竞争同样激烈，入围者包括《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉。

另外，舒淇凭其执导的电影《女孩》入围新晋导演、最佳导演及最佳编剧3项幕后大奖，成绩斐然。

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香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）是香港乃至华语电影界最具代表性的年度电影奖项之一。其旨在表扬及肯定过去一年在香港电影业作出杰出贡献的电影工作者及优秀作品。该奖项由香港电影金像奖协会主办，涵盖导演、编剧、演员至幕后技术等多个专业范畴，被誉为「香港奥斯卡」，是华语影坛的年度盛事。

香港电影金像奖官方专页：https://www.hkfaa.com/index.html

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最佳电影

《世外》

《再见UFO》

《风林火山》

《寻秦记》

《酱园弄・悬案》

最佳导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

梁栢坚《再见UFO》

李子俊、周汶儒《私家侦探》

陈可辛、韩帅《酱园弄・悬案》

最佳编剧

郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO 离奇命案》

舒淇《女孩》

杨宝文《世外》

江皓昕、钱小蕙《再见UFO》

周汶儒《私家侦探》

最佳男主角

古天乐《私家侦探》

张继聪《金童》

梁家辉《捕风追影》

古天乐《寻秦记》

陈家乐《像我这样的爱情》

最佳女主角

马丽《水饺皇后》

许恩怡《无名指》

廖子妤《像我这样的爱情》

章子怡《酱园弄・悬案》

陈法拉《赎梦》

最佳男配角

陈湛文《UFO 离奇命案》

袁富华《水饺皇后》

黄又南《再见UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德伟《风林火山》

最佳女配角

邓涛《女孩不平凡》

惠英红《水饺皇后》

卫诗雅《再见UFO》

鲍起静《风林火山》

滕丽名《寻秦记》

最佳新演员

邓涛《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕风追影》

周祗月《逆转上半场》

苏子茵《给爱丽丝》

新晋导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

龚兆平《他年她日》

麦浚龙《风林火山》

郭家禧、李振杰《UFO 离奇命案》

最佳摄影

余静萍《女孩》

梁铭佳《再见UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《风林火山》

谢忠道《寻秦记》

包轩鸣《酱园弄・悬案》

最佳剪接

许宏宇、周元、杜杜《再见UFO》

张叔平《风林火山》

张一博《捕风追影》

黄海、陆志灏《寻秦记》

张叔平、张一博《酱园弄・悬案》

最佳美术指导

张小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees《风林火山》

林伟健《寻秦记》

孙立、刘敏雄《酱园弄・悬案》

最佳服装造型设计

文念中、苏进欣《他年她日》

苏柏杰、王汁《风林火山》

张兆康《寻秦记》

吴里璐《酱园弄・悬案》

王宝仪《赎梦》

最佳动作设计

黄伟亮《金童》

邓瑞华、熊欣欣《风林火山》

苏杭《捕风追影》

洪金宝《寻秦记》

罗浩铭《触电》

最佳音响效果

姚俊轩、张文恺《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《风林火山》

王砚伟、刘贝儿《捕风追影》

石俊健《寻秦记》

James Ashton《蛟龙行动》

最佳视觉效果

陈迪凯《再见UFO》

伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞《风林火山》

郭伟霆、林骏宇、余国亮、郭泰《寻秦记》

梁仲文《触电》

杨敏杰、杨文杰《赎梦》

最佳原创电影音乐

周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》

朱芸编《他年她日》

崔展鸿《再见UFO》

坂本龙一、Nate Connelly《风林火山》

陈光荣、陈永健、黎鸣朗《寻秦记》

最佳原创电影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填词、主唱：陈蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填词：冯颖琪

主唱：秋彤

瞬间的瞬间《他年她日》

作曲：朱芸编、林俊杰

填词：林怡凤

主唱：林俊杰

华富一号《再见UFO》

作曲：崔展鸿

填词：梁栢坚

主唱：黄淑蔓

永远的失眠《赎梦》

作曲：雷颂德

填词：朱琳

主唱：张家辉

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