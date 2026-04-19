金像奖2026完整得奖名单 廖子妤夺最佳女主角 梁家辉五度封影帝 《再见UFO》获最佳电影

金像奖2026丨第44届香港电影金像奖于今日（2026年4月19日星期日）假香港文化中心隆重举行，并由ViuTV 99台进行现场直播。红地毡于下午4时30分假香港文化中心外尖沙咀海滨长廊举行；颁奖典礼于下午7时30分于香港文化中心大剧院举行。金像奖2026竞争激烈，由麦浚龙执导的《风林火山》获12项提名成本届大热，而云集经典剧集原班人马的《寻秦记》亦以11项提名紧随其后，两片将一同竞逐「最佳电影」殊荣。演员奖项方面，古天乐凭《私家侦探》及《寻秦记》两部作品双料入围「最佳男主角」，将与《金童》张继聪、《捕风追影》梁家辉及《像我这样的爱情》陈家乐一同竞逐影帝宝座；「最佳女主角」则由《水饺皇后》的马丽、《无名指》的许恩怡、《像我这样的爱情》的廖子妤、《酱园弄‧悬案》的章子怡及《赎梦》的陈法拉五位实力派演员角逐，赛果备受瞩目。《星岛头条》为读者整理第44届香港电影金像奖现场盛况与完整得奖名单。



香港电影金像奖颁奖礼2026详情

金像奖2026完整得奖名单

一文看清全晚精彩时刻

金像奖是甚么

场刊造型照

完整提名名单

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最佳电影：《再见UFO》

最佳导演：梁栢坚（得奖电影《再见UFO》）

最佳男主角：梁家辉（得奖电影《捕风追影》）

最佳女主角：廖子妤（得奖电影《像我这样的爱情》）

最佳男配角：杜德伟（得奖电影《风林火山》）

最佳女配角：衞诗雅（得奖电影《再见UFO》）

新晋导演：舒淇（得奖电影《女孩》）

最佳新演员：邓涛（得奖电影《女孩不平凡》）

最佳原创电影歌曲：〈华富一号〉（得奖电影《再见UFO》）

作曲：崔展鸿 填词：梁栢坚 主唱：黄淑蔓

最佳原创电影音乐：坂本龙一、Nate Connelly（得奖电影《风林火山》）

最佳编剧：江皓昕、钱小蕙（得奖电影《再见UFO》）

最佳剪接：张叔平（得奖电影《风林火山》）

最佳摄影： Sion Michel、Richard Bluck（得奖电影《风林火山》）

最佳动作设计：苏杭（得奖电影《捕风追影》）

最佳音响效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

（得奖电影《风林火山》）

最佳美术指导：麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees（得奖电影《风林火山》）

最佳视觉效果：伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞（得奖电影《风林火山》）

最佳衣着奖：杜德伟、卫诗雅

最佳服装造型设计：苏柏杰、王汁（得奖电影《风林火山》）

终身成就奖：朱家欣

专业精神奖：姚敏琦

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22：40 梁栢坚凭《再见UFO》夺得「最佳导演」；《再见UFO》夺得「最佳电影」。

梁栢坚凭《再见UFO》夺得「最佳导演」

《再见UFO》夺得「最佳电影」。

《再见UFO》夺得「最佳电影」。

22：25 谢霆锋颁发「最佳男主角」，梁家辉凭电影《捕风追影》成功获第五座金像影帝，他在台上多谢太太江嘉年，「多谢佢，佢忍咗我44年喇！」此外，他近年成为外父，他在台上亦多谢两名女儿与两名女婿。

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22：13 大鹏与林家栋颁发「最佳女主角」。金像奖2026影后得主为《像我这样的爱情》的廖子妤。当颁奖嘉宾大鹏与林家栋念出得奖者是「廖子妤」时，全场掌声雷动。镜头前的廖子妤难掩惊讶与激动之情，在台下眼泛泪光，并与身边的好友及剧组人员拥抱庆祝。她步上舞台领取奖座时，情绪激动，一度哽咽，并在致词时感谢了电影团队、家人及所有支持她的观众。但她却要台下人士大叫才想起男友小野（卢镇业），她在台下感谢男友的支持与陪伴。

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21：58 资深副导演姚敏琦获颁「专业精神奖」。

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资深副导演姚敏琦获金像奖2026颁发「专业精神奖」。

金像奖2026「专业精神奖」得主姚敏琦。

21：44 陈奕迅与冯德伦颁发「最佳原创电影歌曲」，得主为《再见UFO》主题曲《华富一号》，演唱人黄淑蔓 Feanna Wong及制作歌曲的团队上台领奖。而「最佳原创电影音乐」得主为《风林火山》坂本龙一、Nate Connelly，由《风林火山》导演得主麦浚龙上台代领奖项。

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21：30 继上届封后，卫诗雅（Michelle）今年再下一城，凭借在电影《再见UFO》中的精湛演出，成功夺得第44届香港电影金像奖「最佳女配角」殊荣，演技实力再次获得肯定。当宣布得奖的一刻，卫诗雅表现得相当激动，眼泛泪光。她在全场的掌声中步上舞台，并在致辞时感谢了评审、电影团队以及一直支持她的观众。

《再见UFO》卫诗雅夺「最佳女配角」

卫诗雅是去年金像影后。

21：25 古天乐与宣萱颁发最佳编剧，得主是《再见UFO》的江皓昕、钱小蕙。

古天乐与宣萱颁发「最佳编剧」。

「最佳编剧」得主是《再见UFO》的江皓昕、钱小蕙。

21：10 张继聪与周秀娜颁发「最佳摄影」，由Sion Michel、Richard Bluck《风林火山》夺得奖项。张叔平《风林火山》夺得「最佳剪接」。

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20：55 金像奖2026最佳男配角得主：《风林火山》的杜德伟，当宣布得奖的一刻，首次入围并得奖的杜德伟难掩惊讶与激动，他起立接受全场祝贺，并与身旁的太太Ice及好友热情拥抱。走上舞台后，杜德伟在致辞时首先感谢金像奖评审的肯定，并特别感谢导演麦浚龙（Juno）对他的信任，以及影帝梁家辉曾花了一整晚时间与他分享及分析角色，让他获益良多。入行41年终获此项殊荣，杜德伟也感性地感谢他的「灵魂伴侣」太太Ice和儿子AJ，称他们是他最强的后盾，场面温馨感人。

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20：42 「最佳音响效果」奖由滕丽名、陈国邦颁发，得主为《风林火山》的Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol 及 Dhanarat Dhitirojana。元华与伍允龙颁发「最佳动作设计」奖，得主是《捕风追影》的苏杭。

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20：30 备受敬重的电影人朱家欣荣获「终身成就奖」，以表彰他多年来对香港电影界的卓越贡献。本届大会特别邀请了殿堂级演员周润发与著名导演刘伟强担任颁奖嘉宾，共同将这份荣誉授予朱家欣。朱家欣在全场的掌声中步上舞台，并从两位电影界巨星手中接过奖座。周润发与刘伟强在台上与朱先生互动热络，场面温馨感人。随后，朱家欣先生手持奖座，在台上发表了真挚的得奖感言。

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20：20 电影《风林火山》继「最佳服装造型设计」及「最佳视觉效果」后，再度荣获「最佳美术指导」奖项，实力备受肯定。此奖项由麦浚龙、奚仲文、周世鸿及Jona Sees共同夺得。颁奖嘉宾林敏骢、Amy Lo在台上宣布得奖名单后，由麦浚龙及Jona Sees代表团队上台领奖。

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20：08 「最佳服装造型设计」得主为苏柏杰、王汁，他们凭《风林火山》得奖。苏柏杰与王汁一同上台领奖，苏柏杰首先感谢导演麦浚龙（Juno）带他进入电影世界，并表示电影制作是团队合作的成果，他感谢整个团队在拍摄期间的辛劳，特别是在雪山上拍摄的艰苦经历。随后，王汁也简洁地感谢香港电影金像奖、导演及她的团队给予这份肯定。另外，MIRROR三子姜涛、AK、Lokman担任颁奖嘉宾，《风林火山》团队的伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞夺得「最佳视觉效果」。

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20：02 谭旻萱 (Mandy Tam)、丽英、王丹妮颁发「最佳衣著奖」，得奖者是杜德伟（Alex）及卫诗雅。两位得奖者凭借其出色的红地毯造型，成功吸引了评审的目光，成为全场焦点之一。

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19：50 邓涛凭《女孩不平凡》夺得「最佳新演员」，邓涛另外亦凭电影《女孩不平凡》获得「最佳女配角」提名。凭邓涛指觉得开心和兴奋，今次自己第一次参与金像奖，很开心和享受这个晚上，至于如何庆祝，她笑言会饮酒及和朋友去玩，也想见团队的人，又指很想多谢台湾演员韩宁，因为没有他就没有自己，又透露刚完成关于爱情的电影，稍后将会参与拍剧。

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19：42 舒淇凭《女孩》勇夺「新晋导演」。舒淇觉得香港金像奖是自己的重要里程碑，29年前曾获最佳新演员，今日参考《洪兴十三妹》黑帮造型，打扮密实与提名最佳导演无关，不想高调。50岁生日在工作中度过都收到很多花，因女人过九不过十而不大肆庆祝，老公都有送花，但下次不好，太浪费，下次可以送酒，钻石也好，现金更好，预告老公今晚上台演唱，自己在台下应援是必须的。

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舒淇凭《女孩》勇夺「新晋导演」

19：30 第44届香港电影金像奖颁奖典礼于今晚（19日）7时半起开始于ViuTV 99台直播，由「歌神」陈奕迅（Eason）担任开场表演嘉宾，为典礼揭开序幕。Eason身穿大地色系时尚西装，在乐队的现场伴奏下，深情献唱歌曲《致明日的舞》。表演初期，舞台以深邃的星空为背景，陈奕迅用他动人的歌声，诠释著「会跌痛 也会哭 教会我要记得 心底的悸动」等触动人心的歌词。随著表演推进，多名舞者加入，舞台背景也转换为充满生机的田野风光，Eason与李芯駖、梁仲恒、邱彦筒（Marf）及黄梓乐四位一同在台上起舞，为演出增添了温馨动人的画面。他极具感染力的演出，成功带动全场气氛，为今届金像奖颁奖典礼带来一个感性又充满力量的开始。

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香港电影金像奖（Hong Kong Film Awards）是香港乃至华语电影界最具代表性的年度电影奖项之一。其旨在表扬及肯定过去一年在香港电影业作出杰出贡献的电影工作者及优秀作品。该奖项由香港电影金像奖协会主办，涵盖导演、编剧、演员至幕后技术等多个专业范畴，被誉为「香港奥斯卡」，是华语影坛的年度盛事。

香港电影金像奖官方专页：https://www.hkfaa.com/index.html

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最佳电影

《世外》

《再见UFO》

《风林火山》

《寻秦记》

《酱园弄・悬案》

最佳导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

梁栢坚《再见UFO》

李子俊、周汶儒《私家侦探》

陈可辛、韩帅《酱园弄・悬案》

最佳编剧

郭家禧、李振杰、何肇康、蔡嘉桁《UFO 离奇命案》

舒淇《女孩》

杨宝文《世外》

江皓昕、钱小蕙《再见UFO》

周汶儒《私家侦探》

最佳男主角

古天乐《私家侦探》

张继聪《金童》

梁家辉《捕风追影》

古天乐《寻秦记》

陈家乐《像我这样的爱情》

最佳女主角

马丽《水饺皇后》

许恩怡《无名指》

廖子妤《像我这样的爱情》

章子怡《酱园弄・悬案》

陈法拉《赎梦》

最佳男配角

陈湛文《UFO 离奇命案》

袁富华《水饺皇后》

黄又南《再见UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德伟《风林火山》

最佳女配角

邓涛《女孩不平凡》

惠英红《水饺皇后》

卫诗雅《再见UFO》

鲍起静《风林火山》

滕丽名《寻秦记》

最佳新演员

邓涛《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕风追影》

周祗月《逆转上半场》

苏子茵《给爱丽丝》

新晋导演

舒淇《女孩》

吴启忠《世外》

龚兆平《他年她日》

麦浚龙《风林火山》

郭家禧、李振杰《UFO 离奇命案》

最佳摄影

余静萍《女孩》

梁铭佳《再见UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《风林火山》

谢忠道《寻秦记》

包轩鸣《酱园弄・悬案》

最佳剪接

许宏宇、周元、杜杜《再见UFO》

张叔平《风林火山》

张一博《捕风追影》

黄海、陆志灏《寻秦记》

张叔平、张一博《酱园弄・悬案》

最佳美术指导

张小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麦浚龙、奚仲文、周世鸿、Jona Sees《风林火山》

林伟健《寻秦记》

孙立、刘敏雄《酱园弄・悬案》

最佳服装造型设计

文念中、苏进欣《他年她日》

苏柏杰、王汁《风林火山》

张兆康《寻秦记》

吴里璐《酱园弄・悬案》

王宝仪《赎梦》

最佳动作设计

黄伟亮《金童》

邓瑞华、熊欣欣《风林火山》

苏杭《捕风追影》

洪金宝《寻秦记》

罗浩铭《触电》

最佳音响效果

姚俊轩、张文恺《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《风林火山》

王砚伟、刘贝儿《捕风追影》

石俊健《寻秦记》

James Ashton《蛟龙行动》

最佳视觉效果

陈迪凯《再见UFO》

伊诺、余日东、周剑鸿、黎子飞《风林火山》

郭伟霆、林骏宇、余国亮、郭泰《寻秦记》

梁仲文《触电》

杨敏杰、杨文杰《赎梦》

最佳原创电影音乐

周莉婷、CMgroovy、冯颖琪《世外》

朱芸编《他年她日》

崔展鸿《再见UFO》

坂本龙一、Nate Connelly《风林火山》

陈光荣、陈永健、黎鸣朗《寻秦记》

最佳原创电影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填词、主唱：陈蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填词：冯颖琪

主唱：秋彤

瞬间的瞬间《他年她日》

作曲：朱芸编、林俊杰

填词：林怡凤

主唱：林俊杰

华富一号《再见UFO》

作曲：崔展鸿

填词：梁栢坚

主唱：黄淑蔓

永远的失眠《赎梦》

作曲：雷颂德

填词：朱琳

主唱：张家辉

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