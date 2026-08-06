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泰國女公務員「濃妝」開會照爆紅  疑P圖太重手惹議  當事人霸氣回應

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更新時間：04:45 2026-08-06 HKT
發佈時間：04:45 2026-08-06 HKT

泰國南部也拉府一名女公務員近日意外成為網絡紅人。當地政府在Facebook發布年度預算審議會議照片，網民卻將焦點落在她鮮明的妝容及蓬鬆長捲髮上，帖文短時間內獲逾2.3萬個讚好及超過2,000則留言，關注度遠超會議本身。

政府發布預算會議紀錄　網民錯重點

綜合泰國媒體報道，也拉府雅哈縣巴泰分區行政機構（Patae Subdistrict Administrative Organization）周一（3日）在Facebook發布年度財政預算審議會議紀錄，並上載多張與會者照片。

照片中，一名女公務員以格外鮮明的造型出席會議。她畫上偏長、略帶高低差的眉毛，配以粗黑下眼線、白皙粉底及鮮紅唇色；由於面部在照片中明顯較頸部及身體白皙，加上一頭蓬鬆長捲髮，迅即吸引網民注意。

部分網民更懷疑照片經過較強的美顏或修圖處理，令她的妝容及膚色對比在鏡頭下更為突出。

逾2.3萬人讚好　網民對妝容意見兩極

照片曝光後迅速在泰國社交平台瘋傳，原本屬例行公務紀錄的帖文，讚好數目一度突破2.3萬，並引來逾2,000則留言。

不少網民支持該名公務員，認為她充滿自信及個人風格，留言稱「很喜歡這種風格」、「很漂亮」及「把自己打扮成喜歡的樣子很好」。有人指出，每個人都有權決定如何呈現自己的外貌，只要沒有妨礙工作，外界便毋須過分干涉。

不過，亦有網民認為公務員出席正式會議時應保持較莊重形象，批評她的粉底、眼線及唇妝過濃，與公務場合不太相襯。部分留言更將焦點轉向其外貌，出現嘲諷甚至人身攻擊。

否認大幅「P圖」　稱只為遮掩皺紋

面對突如其來的關注，女事主親自在帖文下留言回應，幽默地表示：「所有看得出照片修得很厲害的人都很厲害！」

她解釋，照片並非經過大幅修圖，只是稍為調亮色彩，希望遮蓋近期因工作繁忙而出現的皺紋，沒料到仍被眼利網民發現「有調色」。

從其說法來看，照片的光暗及膚色可能受後期調整影響，但沒有證據顯示她曾大幅改動五官或身形，因此將事件直接形容為「P圖失敗」並不準確。

「不喜歡就不要看」　警告起訴人身攻擊網民

對於部分留言批評其妝容，女事主直言不滿，反問為何有人認為她的化妝方式「是錯的」，亦不理解網民為何要求她卸妝或不要畫下眼線。

她霸氣回應：「不喜歡看就不要看。」並表示自己從未要求其他人應該如何打扮，外界亦不應以個人審美標準規限她。她同時警告，若網民的言論涉及侮辱、捏造或人身攻擊，將考慮採取法律行動，控告相關人士誹謗。

事件再度掀起泰國網民對公務員形象、個人打扮自由及網絡欺凌的討論。有人認為公職人員須顧及場合，也有人指出，對衣着妝容提出意見與公開羞辱外貌存在明顯分別，即使不認同其打扮，也不應演變成人身攻擊。
 

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