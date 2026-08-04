紐約外海驚現12呎長「鯊魚哥斯拉」 專家憂核廢料致基因突變

美國紐約長島蒙托克（Montauk）附近海域，近日發現一條體長接近12呎（約3.65米）的巨型短鰭灰鯖鮫，被傳媒形容為「鯊魚哥斯拉」（Sharkzilla）。由於附近海域過去曾被傾倒大批低放射性核廢料，海洋專家一度懷疑，巨鯊會否受到輻射污染影響而出現基因突變。不過，研究人員取得巨鯊組織樣本化驗後，暫時未驗出放射性污染證據。

座頭鯨留兩呎咬痕 鎖定巨型灰鯖鮫

綜合《紐約郵報》等外媒報道，事件在探索頻道「鯊魚周」節目《Sharkzilla Takes New York》中曝光。海洋科學家奧康奈爾（Craig O'Connell）早前留意到，蒙托克附近海域多種大型動物接連遭到襲擊。

美國紐約長島蒙托克（Montauk）附近海域，近日發現一條體長接近12呎（約3.65米）的巨型短鰭灰鯖鮫，被傳媒形容為「鯊魚哥斯拉」（Sharkzilla）。路透社資料圖片/示意圖

海洋專家一度懷疑，巨鯊會否受到輻射污染影響而出現基因突變。美聯社資料圖片/示意圖

遇襲動物包括座頭鯨、灰海豹，以至重達400磅（約181公斤）的吞拿魚。其中座頭鯨身上留下闊約兩呎（約61厘米）的巨大咬痕，灰海豹亦出現長約22吋（約56厘米）的傷口，顯示施襲者擁有相當驚人的咬合力。

奧康奈爾與團隊追蹤後，最終鎖定一條接近12呎長的雌性短鰭灰鯖鮫，並將其暱稱為「鯊魚哥斯拉」。研究人員其後為巨鯊加上追蹤標籤，並採集組織樣本進行檢測。

1.5萬桶核廢料曾棄哈德遜峽谷

巨鯊的異常體形一度令研究團隊聯想到附近的核廢料棄置場。據報，美國政府由1946年至1970年間，曾把數以千計裝有低放射性廢料、以水泥密封的桶，傾倒於哈德遜峽谷（Hudson Canyon）海域；奧康奈爾表示，僅1960年代後期便可能涉及約1.5萬桶。

部分廢料桶其後被發現有滲漏情況，令專家擔心放射性物質可能進入食物鏈，影響附近海洋生物。節目因此探討核污染會否令鯊魚出現基因突變，甚至造就一條體形及獵食能力異常的「超級巨鯊」。

組織樣本無輻射 料為懷孕雌鯊

化驗結果最終顯示，巨鯊的組織樣本中未發現放射性污染痕迹，核廢料導致「變種鯊魚」的推測暫未有足夠證據證明。

研究團隊認為，這條雌鯊很可能已經懷孕，需要捕食大量食物供應自身及腹中幼鯊，因此接連獵食大型魚類及海洋哺乳動物。

大型鯊魚重返 或反映繁殖地復甦

奧康奈爾表示，蒙托克海域過去曾經有大型灰鯖鮫出沒，但長期受到過度捕撈影響，數量一度大幅下降。今次發現大型雌鯊，可能顯示灰鯖鮫正重返紐約外海，該片海域亦可能再次成為牠們的重要繁殖地。

事件雖然排除了「核污染變種巨鯊」的疑雲，但專家認為，大型掠食性鯊魚重新出沒，反映當地海洋生態正在改變，漁民及水上活動人士仍應保持警覺，避免騷擾或接近野生鯊魚，否則恐招血光之災。