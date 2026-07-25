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孤獨小𤠣「Panchi君」迎1歲生日 園方展示全球數千張賀卡場面溫馨

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更新時間：05:23 2026-07-25 HKT
發佈時間：05:23 2026-07-25 HKT

 

日本千葉縣市川市動植物園的超人氣日本獼猴寶寶「Panchi君」（パンチ），將於本月26日迎來1歲生日。園方特別為牠舉辦慶祝活動，並展示來自全球各地粉絲寄來的數千張生日賀卡，場面溫馨。

慘遭母猴棄養 排擠中緊抱紅毛猩猩玩偶竄紅

據法新社報道，Panchi君出生後不幸遭母猴棄養，在猴群中亦曾被部分同伴排擠。孤獨的牠當時只能緊抱一隻宜家（IKEA）的紅毛猩猩玩偶尋求安慰，其惹人憐愛的模樣被拍下後在網絡上廣為流傳，讓牠一夕之間迅速竄紅。

市川市動植物園自今年2月起，開始在社交媒體上發布影片，紀錄Panchi君笨手笨腳、努力嘗試融入猴群的成長過程。影片隨即吸引無數網友關注，許多忠實粉絲更發起「#加油Panchi君」（＃がんばれパンチ）的標籤，紛紛在網上為牠加油打氣。

逐步擺脫玩偶依賴 成功建立猴群地位

園方管理人員安永崇今日接受法新社訪問時表示，Panchi君目前成長與健康狀況相當良好，並且已經學會和其他猴子一起玩耍。

他透露：「牠愈來愈少依賴那個紅毛猩猩玩偶，轉而與其他動物互動，也和其他猴子寶寶一起玩。」安永崇欣慰地補充，Panchi君現時正逐漸在猴群中建立起屬於自己的地位。

遊客量急升變熱門景點 全球寄來2500張祝賀卡

Panchi君的星味亦帶動了動物園的人氣。市川市動植物園過去每天最多僅有數百名遊客入場，如今因Panchi君的魅力，已躍升為吸引數以千計國內外粉絲專程朝聖的熱門景點。

為迎接Panchi君的1歲大壽，園方特別整理並展示了來自世界各地約2500張祝賀卡，共同見證這隻小獼猴的堅強成長歷程。

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